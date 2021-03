Este año se cumplirá una década del histórico descenso de River Plate al Nacional B y los recuerdos de aquel momento han generado polémica y han reabierto heridas en los hinchas. Recientemente, el extécnico Juan José López recordó el fatídico partido, pero sus declaraciones no cayeron bien a Pablo Lunati, exárbitro.

López afirmó durante una entrevista lo que sintió tras confirmarse el descenso de River Plate y cómo afectó el penal errado por Pavone que pudo cambiar la historia. “Cuando Pavone erró el penal se hizo un silencio total en el estadio. Te entra el frío, es como en invierno, tenés la calefacción y prendés el aire acondicionado y te quedás durito”, relató el cordobés. Sin embargo, esa frase desataría la molestia de Lunati quien afirmó que “Jota Jota no es hincha de River Plate, es de Boca Juniors”.

“Gran parte de los hinchas de River sienten y piensan como yo. Jota Jota no es hincha de River, es hincha de Boca. Me generó impotencia lo que dijo y en ese momento, en caliente y si me convierto en simio, me hubiese gustado meterme adentro de la pantalla y cag... a trompadas”, continuó Lunati en el programa de radio Fútbol Continental (AM 590).

Más críticas

Sin embargo, Pablo Lunati no se calló nada y continuó con sus declaraciones hacia Juan José López. “Podés no tener confianza delante de una cámara, pero no puedo entender que tres veces dijo que sintió que faltaba la calefacción, que sintió frío. Hay opciones: es un hombre grande que tiene 70 años, es un mala leche o es un tipo que está insano. Si no es mala lecha, este señor no está bien y lo lamento”, continuó disparando Lunati al respecto.

