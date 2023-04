PSG se llena de estrellas año tras años, sin embargo, hay futbolistas que se ven afectados por eso, uno de ellos fue Pablo Sarabia, que tras la llegada de Lionel Messi hace 2 temporadas, se vio en la necesidad de partir de París, en busca de ser feliz.

El español dio una entrevista para el diario AS, explicando el motivo de su salida. “Tenía claro que quería salir de París. No estaba teniendo minutos. Estando en la mejor etapa de mi carrera me sabía mal tener que esperar en el banquillo la oportunidad de jugar cuando los tres de arriba se lesionasen... Es una situación atípica, yo quería jugar”.

Pablo Sarabia llegó al PSG en 2019 y tiene contrato hasta la temporada 2024. (Foto: Reuters)

“Ya sabía lo que había. Me tocó vivir lo mismo hace dos años. Esa situación (la de ser suplente) no la quería, por eso tomé la determinación de salir también antes (fuer cedido un año al Sporting Lisboa de Portugal). Ahora lo repetí yéndome a los Wolves y estoy ilusionado”, expresó.

“Puedo decir que compartí vestuario con grandes jugadores, con tres de los mejores de la historia del fútbol, pero uno tiene que valorar lo que le hace feliz y a mí me hace feliz jugar, sentirme parte de un equipo y eso lo consigo aquí. En París no logré jugar ni tener mi espacio”, finalizó.