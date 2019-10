Pachuca vs. Juárez EN VIVO EN DIRECTO | Sigue ONLINE el partido de este sábado 19 de octubre, por la jornada 14 del Apertura 2019 de la Liga MX, en el estadio Hidalgo de la ciudad de Pachuca. El duelo está programado para las 7:00 p.m. (hora de México y Perú) y será transmitido por Fox Sports. No te pierdas el minuto a minuto, alineaciones, resultado, estadísticas, incidencias y todos los detalles de este choque entre un equipo que busca meterse el título contra uno que anhela quedarse una temporada más en Primera División.

Los ‘Tuzos’ llegan bastante descansados a este reinicio de la Liga MX luego de la paralización del certamen por los amistosos internacionales FIFA de selecciones. El cuadro Hidalgo descansó la fecha previa al receso del torneo, es decir vienen con tres semanas se trabajo de recuperación que le permiten al entrenador Martín Palermo tener a su plantel completo.

Pachuca llega a esta jornada con tres victorias consecutivas que le han permitido remontar en la tabla de posiciones de la Liga MX hasta ubicarse la séptima posición y empezar a pelear por un cupo al octogonal final por el título.

Juárez, en tanto, es penúltimo del actual torneo azteca solo por delante de Veracruz -colero absoluto de la general y la de cociente- y está complicado con el tema del descenso. Hay cierta tranquilidad en los Bravos porque su principal rival está casi condenado y eso le permitiría quedarse una nueva temporada en la máxima. Sin embargo los puntos en la tabla de cociente son acumulativos.

Precisamente Veracruz fue la última víctima de Juárez. Fue el pasado 22 de setiembre por 2-0 y desde ahí han sumado 2 empates y una derrota, razón por la que están obligados a ganar en su visita al Estadio Hidalgo.

