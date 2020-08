Pachuca vs. León EN VIVO | EN DIRECTO medirán fuerzas en el juego por la jornada 4 del Torneo Apertura de Liga MX, también llamado Guard1anes 2020, este martes 11 de agosto desde la 7:00 p.m. (hora peruana).

Con el mismo puntaje, aunque en diferentes posiciones, Pachuca y el León del peruano Pedro Aquino se verán las caras, por el torneo Guard1anes 2020. Sigue el minuto a minuto, estadísticas, incidencias, goles, entrevistas y resultados del cotejo que se disputará en el Estadio Hidalgo a través de la web de El Comercio

¿En qué canal se transmitirá el Pachuca vs. León?

La transmisión del duelo entre Pachuca y León está a cargo de FOX Sports. Para ver fútbol en vivo como este encuentro, tienes distintas alternativas por servicio de streaming y canales de TV.

Pachuca vs. León: horarios del partido

México - 7:00 p.m.

Perú - 7:00 p.m.

Ecuador - 7:00 p.m.

Colombia - 7:00 p.m.

Bolivia - 8:00 p.m.

Venezuela - 8:00 p.m.

Chile - 8:00 p.m.

Paraguay - 8:00 p.m.

Argentina - 9:00 p.m.

Uruguay - 9:00 p.m.

Brasil - 9:00 p.m.

España - 2:00 a.m. (miércoles 12 de agosto)

Pachuca vs. León: últimos partidos

Pachuca vs. León: últimos enfrentamientos

Tabla del Apertura 2020 | EN VIVO

Previa del partido

Pachuca tropezó en sus dos primeras presentaciones del certamen azteca: derrota 2-1 ante América y empate 1-1 con Tigres. Fue el reciente sábado, que los ‘Tuzos’ recién alcanzaron su primer triunfo, que los llevó al noveno puesto, con cuatro puntos.

En Hidalgo, Pachuca intentará conseguir su segunda victoria, para empezar a acomodarse en la zona de clasificación a la liguilla final por el título. Al frente tendrá a un León, que se durmió en su anterior juego y perdió 2-0 a manos de Cruz Azul.

“No voy a poner pretextos, cometimos dos errores que nos costaron el partido, simplemente nos ganaron y no nos queda más que prepararnos para mejorar de cara al próximo partido”, analizó el entrenador de León, Ignacio Ambriz, en videoconferencia al finalizar el cotejo.

Ambriz explicó que no se puede frustrar ante la falta de contundencia de su conjunto. “Me voy contento con el esfuerzo porque estuvimos encima, tuvimos un par de opciones para hacer el gol, pero no concretamos, no hay excusa, Cruz Azul nos gana bien. No me puedo frustrar por esta derrota, hay que ocuparse en jugar al fútbol que sabemos”, reconoció el estratega.

La última vez que León visitó a Pachuca por la Liga MX se llevó los tres puntos. Fue el 21 de julio del 2019, cuando la ‘Fiera’ se impuso 3-1, con goles de Ismael Sosa, José Juan Macías y Leonardo Ramos. Franco Jara descontó para los ‘Tuzos'.

Con información de EFE.

MÁS EN DT...

NO DEJES DE VER

España: conoce las figuras que podrían irse del Real Madrid tras ser caer en la Champions | VIDEO