Pachuca vs. Veracruz: escuadras chocan por el Clausura 2019 de la Liga MX

Pachuca y Veracruz se medirán este sábado 13 de abril por la fecha 14 del Clausura 2019 de la Liga MX . El encuentro entre ambas escuadras se disputará en el Estadio Hidalgo a las 7:00 p.m. tanto en México como en Perú con transmisión vía Fox Sports 2, Fox Play Sur y Claro Sports.

El cuadro local llega al compromiso de esta noche tras haber igualado sin goles frente a Santos Laguna en la jornada anterior. Un resultado que le permitió llegar a los 21 puntos, ubicándose en el octavo lugar de la tabla del certamen doméstico, apenas dentro de zona de clasificación a la liguilla.

En vista de que solo le lleva un punto al Puebla (9°), Pachuca sabe que el compromiso ante Veracruz es muy importante para seguir sumando por lo que apuntarán a la victoria de local que les de tranquilidad.

Los visitantes, en tanto, afrontarán un nuevo desafío en la Liga MX sabiendo que están sentenciados al descenso, pues en 13 fechas disputadas apenas lograron sumar cuatro puntos, una estadística que los ubica últimos en la tabla de posiciones y sin chances de pelear nada.

Por si fuera poco, las unidades que tiene en su bolsillo son producto de cuatro empates, hecho que deja en claro que el conjunto escualo no sabe de victorias en el actual certamen doméstico.



Precisamente, en la jornada 13 del Clausura 2019 de la Liga MX , Veracruz cayó por la mínima diferencia frente Atlas en el Estadio Luis “Pirata” Fuente.

Pachuca vs. Veracruz: alineaciones posibles

Pachuca : A. Blanco, O. Murillo, E. García, V. Guzmán, J. Hernández, E. Cardona, J. Barreiro, R. López, P. López, I. Sosa y F. Jara.

DT: Martín Palermo.

Veracruz : S. Jurado, C. Salcido, L. Kontogiannis, B. Carrasco, J. Murillo, E. García, R. López, J. Paganoni, C. Gutiérrez, S. Rodríguez y C. Menéndez.

DT: Robert Siboldi.



Pachuca vs. Veracruz: dónde ver en vivo y en directo el partido por el Clausura 2019 de la Liga MX

Perú: 7:00 p.m. vía Fox Sports 2, Fox Play Sur y Claro Sports

México: 7:00 p.m. vía Claro Sports, Fox Play Norte y Fox Sports 2 Cono Norte

Argentina: 9:00 p.m. vía Fox Sports 2, Fox Play Sur y Claro Sports

Uruguay: 9:00 p.m. vía Fox Sports 2, Fox Play Sur y Claro Sports

Ecuador: 7:00 p.m. vía Fox Sports 2, Fox Play Sur y Claro Sports

Colombia: 7:00 p.m. vía Fox Sports 2, Fox Play Sur y Claro Sports

Chile: 8:00 p.m. vía Fox Sports 2, Fox Play Sur y Claro Sports

Paraguay: 8:00 p.m. vía Fox Sports 2 y Claro Sports

Bolivia: 8:00 p.m. vía Fox Sports 2 y Claro Sports