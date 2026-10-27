Mounir Nasraoui, padre del futbolista Lamine Yamal, protagonizó un tenso altercado en una cafetería del Aeropuerto Josep Tarradellas Barcelona-El Prat. El incidente ocurrió este lunes 26 de octubre de 2026, momentos antes de que abordara un vuelo regular con destino a Londres para asistir a la gala del Balón de Oro.

De acuerdo con testigos presenciales y reportes publicados por medios como Crónica Global, Nasraoui colocó una chaqueta en una zona donde no estaba permitido. Una empleada del local le solicitó de manera amable que la retirara, lo que desencadenó una reacción desafiante y agresiva por su parte. La discusión escaló rápidamente y, según las versiones difundidas, el padre del jugador culé llegó a escupirle en la cara a la camarera.

Ante la agresión a la empleada, otro pasajero que se encontraba en la cafetería intervino para recriminarle su actitud. Nasraoui reaccionó de forma violenta contra este testigo, propinándole un golpe e intentando agredirlo utilizando una de las sillas del establecimiento.

Debido a la magnitud del alboroto en la sala de espera, se solicitó de urgencia la presencia de una patrulla de la Guardia Civil. Los agentes lograron calmar los ánimos y controlar la situación.

A pesar del violento altercado y de los momentos de alta tensión en la terminal, la situación se resolvió en el lugar y no impidió que las autoridades le permitieran embarcar, por lo que finalmente pudo tomar su vuelo hacia tierras británicas con normalidad.