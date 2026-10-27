Por Redacción EC

Mounir Nasraoui, padre del futbolista Lamine Yamal, protagonizó un tenso altercado en una cafetería del Aeropuerto Josep Tarradellas Barcelona-El Prat. El incidente ocurrió este lunes 26 de octubre de 2026, momentos antes de que abordara un vuelo regular con destino a Londres para asistir a la gala del Balón de Oro.

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