El padre de Nahuel Molina rompió su silencio y dio detalles sobre las negociaciones que tuvo su hijo con Boca Juniors para continuar en el club el año pasado. Hugo no tuvo reparos en apuntar a Raúl Cascini por sus tratos durante las conversaciones entre el xeneize y el lateral, que hoy milita en el Udinese y disputa la Copa América 2021 con la selección de Argentina.

Hugo Molina reveló que estuvo presente en una de las reuniones con los integrantes del Consejo de Fútbol de Boca Juniors. Dicha junta estuvo liderada por Juan Román Riquelme, para quien también tuvo palabras de alto calibre.

“Nahuel quería jugar en Boca y le dijo eso al Consejo. Lo llamó por teléfono Cascini, que es un rottweiler. Son tres rottweiler que tiene Riquelme. Negocian como jugaban ellos, como jugaba Cascini y Bermúdez, te comen los sesos. Esta gente no te escucha, ellos piensan que nosotros somos nada y están equivocados”, lanzó en ‘Fútbol 910 de Radio La Red’.

Diálogo tenso

En otro momento de la entrevista, Hugo Molina aseguró que Cascini fue muy soberbio durante las conversaciones, situación que le incomodó mucho al padre de Nahuel Molina.

“Son muy soberbios. El que más habló fue Cascini, el Patrón y el Chelo fueron tipos respetuosos. Yo (a Cascini) lo conocía por televisión, lo conocí personalmente ahí. No me gusta hablar así a mí. Se ve que somos muy del interior y somos más respetuosos. Fue muy prepotente. No íbamos a pelear, íbamos a consensuar. No nos faltó el respeto pero no se negocia así”, explicó.

Por otro lado, el progenitor de Molina reveló que le hicieron dos propuestas al Consejo de Fútbol de Boca Juniors, pero ninguno quiso escucharlas o negociar. “Ellos decían ‘es esto o nada y andá a entrenar con la Reserva’. ¿Qué pasó? Fue a la Reserva. Es un chico, loco, y a muchos ya les pasó esto en Boca. Ellos defendían al club a su manera, yo no estoy de acuerdo con eso”, apuntó.

