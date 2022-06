Holanda vs. Gales EN VIVO | ONLINE | EN DIRECTO se enfrentan en el partido de la cuarta jornada de la Liga 1 y Grupo 4 de la UEFA Nations League este martes 14 de junio del 2022 desde la 1:45 p.m. (horario peruano) en el estadio De Kuip.

La ‘Oranje’ quiere mantener el invicto en la competición y, de paso, ratificar que pueden tener la primera opción de avanzar al ‘Final Four’. Bajo la dirección del experimentado entrenador Louis Van Gaal, la selección ha sumado un total de siete puntos para situarse en la cima. Siguen Bélgica y Polonia, que chocan entre sí, con cuatro y cierran los ‘Dragones’ con uno.

¿A qué hora juegan Holanda vs. Gales por la UEFA Nations League?

Perú – 1:45 p.m.

Ecuador – 1:45 p.m.

Colombia – 1:45 p.m.

México – 1:45 p.m.

Chile – 2:45 p.m.

Venezuela – 2:45 p.m.

Bolivia – 2:45 p.m.

Paraguay – 2:45 p.m.

Argentina – 3:45 p.m.

Uruguay – 3:45 p.m.

Brasil – 3:45 p.m.

España – 8:45 p.m.

Con relación a las novedades que puede presentar Holanda, se espera que Van Gaal ajuste la zaga central con la presencia de Matthijs de Ligt en lugar de Nathan Ake. En tanto, Jasper Cillessen se recuperó de un golpe y se cuadraría bajo los tres postes. Finalmente, Memphis Depay quiere cobrarse una revancha tras fallar un penal en el 2-2 ante los polacos.

De su lado, Gales ha mostrado un nivel discreto luego de conseguir el pase al Mundial mediante una victoria sobre Ucrania en la repesca de UEFA. El seleccionador Robert Page trabaja para sacudirse de las dos derrotas polacos y holandeses (1-2 en Cardiff), además del empate contra Bélgica.

Holanda vs. Gales: canales de transmisión

Para ver el partido entre Holanda y Gales de la UEFA Nations League hay una opción en los canales de TV en habla hispana. Si vives en México y Centroamérica puedes verlo únicamente vía Sky Sports HD.

¿Dónde ver online el partido Holanda vs. Gales por la UEFA Nations League?

Para ver la transmisión online del partido entre Holanda y Gales puedes hacerlo a través de tres señales. Si te encuentras en territorio español deberás seguir este partido vía UEFA TV; de otro lado, si vives en Sudamérica puedes seguir este partidazo por la señal online de Star Plus. Finalmente, en México el partido va por la señal de Blue To Go Video Everywhere.

Holanda vs. Gales: posibles alineaciones del partido

Holanda: Cillessen; Timber, De Vrij, De Ligt; Dumfries, Berghuis, Klaassen, F de Jong, Blind; Gakpo, Memphis Depay.

Gales: Hennessey; Mepham, Rodon, Davies; Ampadu; Roberts, Ramsey, Wilson, Williams; James, Bale.

¿Dónde jugarán Holanda vs. Gales por la UEFA Nations League?

