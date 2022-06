Países Bajos vs. Gales EN VIVO | ONLINE | EN DIRECTO se enfrentan en el partido de la segunda jornada de la Liga 1 y Grupo 4 de la UEFA Nations League este miércoles 8 de junio del 2022 desde la 1:45 p.m. (horario peruano) en el estadio Cardiff City.

Los ‘Dragones Rojos’ lograron el objetivo principal en la ventana de FIFA correspondiente a junio: clasificar al Mundial Qatar 2022. La selección conducida por el técnico Robert Page le ganó por 1-0 a Ucrania por un autogol de Andriy Yarmolenko, tras un tiro libre que ejecutó Gareth Bale. Con esa tranquilidad, los galeses siguen su ruta en este certamen.

¿A qué hora juegan Países Bajos vs. Gales por la UEFA Nations League?

Perú – 1:45 p.m.

Ecuador – 1:45 p.m.

Colombia – 1:45 p.m.

México – 1:45 p.m.

Chile – 2:45 p.m.

Venezuela – 2:45 p.m.

Bolivia – 2:45 p.m.

Paraguay – 2:45 p.m.

Argentina – 3:45 p.m.

Uruguay – 3:45 p.m.

Brasil – 3:45 p.m.

España – 8:45 p.m.

Los ‘Dragones’, luego de asegurar el pase a la Copa del Mundo, darán descanso a sus mejores jugadores como el capitán Gareth Bale, los volantes Aaron Ramsey y Joel Allen. Brennan Johnson, Jonathan Williams, Joe Morrell y Harry Wilson son algunos de los nombres que buscarán la primera victoria de la competición.

De su lado, tras golear 1-4 a Bélgica, el técnico Louis Van Gaal debe enviar en la defensa a Stefan de Vrij y Matthijs de Ligt, en tanto Virgil Van Dijk ha sido liberado por el comando técnico de los ‘Orajes’. Por la banda Tyrell Malacia tomará el lugar de Daley Blind y en la ofensiva Cody Gakpo será el compañero de Memphis Depay.

Países Bajos vs. Gales: canal de transmisión

Para ver el partido entre Gales y Holanda de la UEFA Nations League hay dos opciones en canales de TV. Si estás en Sudamérica podrás verlo en ESPN. Si vives en México y Centroamérica puedes seguir el partido en SKY HD.

¿Dónde ver online el partido Países Bajos vs. Gales por la UEFA Nations League?

Para ver la transmisión online del partido entre Gales y Holanda hay tres opciones. Si vives en Sudamérica puedes seguirlo en Star Plus. Si te encuentras en México podrás verlo en Blue To Go Video Everywhere. Finalmente, si estás en España lo ves en la señal de UEFA TV.

Países Bajos vs. Gales: posibles alineaciones del partido

Gales: Ward; Gunter, Mepham, Davies; Roberts, Williams, Morrell, Norrington-Davies; Wilson, James, Johnson.

Holanda: Flekken; De Ligt, Timber, De Vrij; Dumfries, De Jong, Klaassen, Malacia; Berghuis; Depay, Gakpo.

¿Dónde jugarán Países Bajos vs. Gales por la UEFA Nations League?