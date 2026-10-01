Grecia y Países Bajos se enfrentan hoy, jueves 1 de octubre de 2026, por la tercera jornada del Grupo B de la Nations League 2026. El encuentro se disputará en el Estadio Toumba de Salónica y definirá el liderato del grupo, con los griegos en la cima (6 puntos) y la ‘Naranja Mecánica’ como escolta (4 puntos). A continuación, te presentamos la guía completa con los horarios confirmados, los canales de televisión y las opciones para seguir el partido online desde Sudamérica.

¿A qué hora juega Países Bajos vs. Grecia HOY por Nations League?

El partido se jugará en horario vespertino para el continente sudamericano. Revisa el reloj oficial según tu país:

Argentina, Chile, Uruguay, Paraguay y Brasil: 15:45 horas.

15:45 horas. Perú, Colombia y Ecuador: 13:45 horas.

13:45 horas. Venezuela y Bolivia: 14:45 horas.

Canales de TV para ver Países Bajos vs. Grecia EN VIVO

La transmisión oficial para ver el partido de Países Bajos vs. Grecia está centralizada a través de las siguientes señales de televisión paga:

ESPN: Transmisión principal para Perú, Colombia, Ecuador, Argentina, Chile, Uruguay, Paraguay, Bolivia y Venezuela (revisar la guía local para confirmar si va por ESPN, ESPN 2 o ESPN 3).

Transmisión principal para Perú, Colombia, Ecuador, Argentina, Chile, Uruguay, Paraguay, Bolivia y Venezuela (revisar la guía local para confirmar si va por ESPN, ESPN 2 o ESPN 3). Zapping Sports (Chile): Disponible en su plataforma de televisión digital para territorio chileno.

Disponible en su plataforma de televisión digital para territorio chileno. Disney+ (Sección ESPN): Señal integrada para los usuarios que cuentan con el servicio contratado.

Dónde ver online y por streaming el partido de Países Bajos vs. Grecia

Si prefieres seguir las acciones desde tu teléfono celular, tablet o computadora, estas son las opciones legales de streaming disponibles en la región:

Disney+ Premium: La plataforma de streaming de Disney transmitirá el partido en vivo y en directo para toda Sudamérica a través de la señal integrada de ESPN. Es necesario contar con una suscripción activa al plan Premium.

La plataforma de streaming de Disney transmitirá el partido en vivo y en directo para toda Sudamérica a través de la señal integrada de ESPN. Es necesario contar con una suscripción activa al plan Premium. ESPN Play / App de Disney+: Disponible para descargar en dispositivos iOS y Android.