Grecia y Países Bajos se enfrentan hoy, jueves 1 de octubre de 2026, por la tercera jornada del Grupo B de la Nations League 2026. El encuentro se disputará en el Estadio Toumba de Salónica y definirá el liderato del grupo, con los griegos en la cima (6 puntos) y la ‘Naranja Mecánica’ como escolta (4 puntos). A continuación, te presentamos la guía completa con los horarios confirmados, los canales de televisión y las opciones para seguir el partido online desde Sudamérica.
El partido se jugará en horario vespertino para el continente sudamericano. Revisa el reloj oficial según tu país:
- Argentina, Chile, Uruguay, Paraguay y Brasil: 15:45 horas.
- Perú, Colombia y Ecuador: 13:45 horas.
- Venezuela y Bolivia: 14:45 horas.
La transmisión oficial para ver el partido de Países Bajos vs. Grecia está centralizada a través de las siguientes señales de televisión paga:
- ESPN: Transmisión principal para Perú, Colombia, Ecuador, Argentina, Chile, Uruguay, Paraguay, Bolivia y Venezuela (revisar la guía local para confirmar si va por ESPN, ESPN 2 o ESPN 3).
- Zapping Sports (Chile): Disponible en su plataforma de televisión digital para territorio chileno.
- Disney+ (Sección ESPN): Señal integrada para los usuarios que cuentan con el servicio contratado.
Si prefieres seguir las acciones desde tu teléfono celular, tablet o computadora, estas son las opciones legales de streaming disponibles en la región:
- Disney+ Premium: La plataforma de streaming de Disney transmitirá el partido en vivo y en directo para toda Sudamérica a través de la señal integrada de ESPN. Es necesario contar con una suscripción activa al plan Premium.
- ESPN Play / App de Disney+: Disponible para descargar en dispositivos iOS y Android.
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