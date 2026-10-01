Por Joao Muñoz Tineo

Grecia y Países Bajos se enfrentan hoy, jueves 1 de octubre de 2026, por la tercera jornada del Grupo B de la Nations League 2026. El encuentro se disputará en el Estadio Toumba de Salónica y definirá el liderato del grupo, con los griegos en la cima (6 puntos) y la ‘Naranja Mecánica’ como escolta (4 puntos). A continuación, te presentamos la guía completa con los horarios confirmados, los canales de televisión y las opciones para seguir el partido online desde Sudamérica.

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