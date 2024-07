Países Bajos vs Inglaterra - Eurocopa 2024: horario y cómo ver

Países Bajos vs Inglaterra EN VIVO

Países Bajos vs Inglaterra EN VIVO: transmisión del partido que se disputa este miércoles 10 de julio en el estadio Signal Iduna Park de Dortmund por las semis de la Euro 2024. ¿A qué hora es? El juego empieza a las 2:00 de la tarde (hora peruana). El partido se puede ver por ESPN en Perú y todo Sudamérica, mientras que TVE La 1 transmite en España, Sky Sports y Canal 5 en México, TUDN y Fox Sports en Estados Unidos. Si quieres seguir el encuentro por internet desde dispositivos, puedes ingresar a plataformas de streaming como DirecTV GO, RTVE, Star Plus (Disney+), Movistar TV App, Claro TV Plus, Izzi o Flow.

