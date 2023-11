Países Bajos vs. Irlanda en vivo, Clasificatorias Euro 2024: horario del partido y en qué canal ver transmisión

Países Bajos vs. Irlanda en vivo online gratis se verán las caras este sábado 18 de noviembre del 2023 por la novena jornada del Grupo B de la fase eliminatoria de la Eurocopa 2024 en el Amsterdam Arena. El partido entre ambos equipos iniciará a partir de las 2:45 p.m. (hora local) y 4:45 p.m. (hora argentina) y lo podrás ver por los canales de ESPN y UEFA TV, y vía streaming mediante Star Plus. La ‘Naranja Mecánica’ no quiere poner en peligro su clasificación, por lo que necesita los tres puntos de manera urgente.

