Ver Países Bajos vs. Polonia EN VIVO HOY : mira la transmisión del partido en el Estadio Nacional de Varsovia por la jornada 9 del Grupo G de las Eliminatorias Europeas 2026. ¿A qué hora juegan? El juego se disputa hoy, viernes 14 de noviembre del 2025, a la 2:45 de la tarde (hora peruana), que son las 4:45 PM de Paraguay, Chile y Argentina, la 1:45 PM de México y las 9:45 PM de España. ¿Dónde ver? ESPN y Disney Plus lo pasarán para todo el territorio sudamericano. No recomendamos ver partidos por internet en páginas como Fútbol Libre TV y otras.

