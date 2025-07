Ver Palestino vs. Bolívar EN VIVO HOY: mira la transmisión del partido en el Estadio Nacional Julio Martínez Prádanos por los playoffs de los octavos de final de la Copa Sudamericana . ¿A qué hora juegan? El juego se disputa hoy, miércoles 23 de julio de 2025, a las 5:00 de la tarde (hora peruana y colombiana), que son las 7:00 PM de Argentina, las 4:00 PM de México y las 12:00 AM de España. ¿Dónde ver? En Sudamérica lo pasan por ESPN y Disney Plus. No recomendamos ver partidos por internet en páginas como Fútbol Libre TV y otras.

