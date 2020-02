Lo celebra Gustavo Costas. El delantero paraguayo Rodney Redes fue el encargado de abrir el marcador en el duelo entre Palestino y Guaraní por la ida de la Fase 3 de la Copa Libertadores 2020. El jugador del cuadro ‘Aborigen’ se lució con una gran definición en el área para marcar el 1-0 parcial de los suyos en el Estadio San Carlos de Apoquindo.

La jugada previa a la primera anotación de este vibrante encuentro se produjo nada más y nada menos que en los minutos finales del pitazo inicial, luego de una muy acción ofensiva de Guaraní, que acabó con un pase de Fernández a los pies de Redes. Acto seguido, Rodney remató con la izquierda para batir al portero local Gastón Guruceaga.

No obstante, el más feliz en la visita fue el exDT de Alianza Lima, Gustavo Costas, quien no pudo contener la emoción tras el tanto de Rodney. Palestino, con la sensible baja de su capitán, Luis Jiménez, recibe a Guaraní que viene de eliminar al Corinthians. El equipo chileno ha comenzado mejor el máximo torneo continental, en el que dejó en el camino al Cerro Largo uruguayo tras un contundente 5-1 en la vuelta.

Por su parte, el Guaraní afronta esta eliminatoria tras dejar fuera de la competición a uno de los grandes, el Corinthians brasileño merced a la victoria lograda en la ida como loca 1-0 que permitió al aborigen compensar la derrota por 2-1 que sufrió en la vuelta. El equipo paraguayo también anda en buena forma en la liga local, donde ocupa la segunda posición.