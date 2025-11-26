¡Todo va quedando listo! El plantel de Palmeiras aterrizó en Lima hoy, miércoles 26 de noviembre del 2025 para disputar la gran final de la Copa Conmebol Libertadores ante Flamengo. El equipo verde se hospedará en el Hyatt de San Isidro y entrenará en el estadio Alejandro Villanueva.

La gran final de la Copa Libertadores 2025 entre Palmeiras y Flamengo se jugará este sábado 29 de noviembre en el Estadio Monumental de Ate —casa de Universitario de Deportes— en Lima, Perú. Ambos equipos brasileños llegarán a la capital peruana para entrenar: Palmeiras en el estadio de Alianza Lima, y Flamengo en la Videna de San Luis, en una antesala de pronóstico reservado.

El horario confirmado para el partido es a las 4:00 p.m. hora de Perú. Para otras regiones del continente, la hora varía: por ejemplo, en Brasil y Argentina comenzará a las 6:00 p.m. Además, la transmisión estará disponible por la señal de ESPN y —en varios países— vía streaming por Disney+.

La definición llega tras una dramática clasificación de Palmeiras, que logró remontar una desventaja en semifinales: luego de perder 3-0 en la ida ante Liga de Quito, el “Verdao” ganó 4-0 en la revancha y avanzó al duelo decisivo. Tanto Palmeiras como Flamengo buscan su cuarto título continental —una hazaña que solo uno podrá alcanzar este sábado.