La historia de Eduardo con Estudiantes comenzó gracias a otro peruano: Juan Elías Cominges. El exfutbolista, que había vestido la camiseta del club en 2006, le pidió ayuda para llevar a algunos integrantes del equipo a recorrer el centro de Lima cuando arribaron para jugar contra Sporting Cristal por la Copa Libertadores 2009. Necesitaban comprar teléfonos de última generación y Tutiven tenía un pequeño negocio en Polvos Azules. Fue a recibirlos al aeropuerto, conoció a Rubén Mazzina, el histórico utilero conocido como ‘Pocho’, y terminó acercándose a un vestuario que cambiaría su vida.

“Justamente por Juan Elías Cominges llego yo”, recuerda desde Madrid, donde vive desde hace tres años. Lo que comenzó como una ayuda comercial terminó convirtiéndose en una aventura que ni él mismo imaginaba.

Eduardo posando con la Copa Libertadores conquistada en 2009. (Foto: Archivo personal)

Cinco días para llegar a un partido

En 2009, cuando Estudiantes comenzó su camino hacia la conquista continental, ‘Pocho’ le pidió que acompañara al equipo. Eduardo aceptó. Primero viajó por su cuenta y después empezó a convertirse en una especie de asistente logístico de los futbolistas. Gastón Fernández, la ‘Gata’, le encargaba zapatillas Nike; Juan Huerta, modelos Adipure de Adidas. Poco a poco, su presencia dejó de ser una casualidad.

Para seguir al equipo no había distancias imposibles. Su primer viaje fue a Bolivia y después emprendió camino hacia Paraguay para acompañar al Pincha frente a Libertad. Lo hizo en bus, atravesando varios países y sin conocer demasiado las rutas. “Tardé cinco días y medio y llegué en la mañana del partido. Para volver fueron otros cinco”, cuenta. No había comodidades ni garantías. Solo la ilusión de estar cerca de un equipo que empezaba a hacerlo sentir parte de su familia.

'Edu' junto a Alejandro Sabella (gorro negro) y su comando técnico en Estudiantes de La Plata. (Foto: Archivo personal)

Los buenos resultados alimentaron también la superstición. Eduardo recuerda que Juan Sebastián Verón habló directamente con él y que, conforme Estudiantes avanzaba en la Libertadores, nadie quería que regresara a Perú. Octavos, cuartos, semifinales y final. Su presencia se volvió habitual. “Me tomaron como amuleto y cábala”, relata.

Incluso hubo quienes desconfiaron de aquel peruano que aparecía en el vestuario. El doctor Hugo Montenegro le preguntó qué hacía allí. Eduardo respondió sin titubear: “Tranquilo, doctor, que nos vamos a llevar la copa”. Después de vencer a Cruzeiro por 2-1 en Belo Horizonte, con goles de Gastón Fernández y Mauro Boselli, aquel mismo médico terminó abrazándolo. La predicción se había cumplido.

Una fotografía para la eternidad

La noche de la consagración tuvo un lugar reservado para él. Eduardo apareció en la fotografía oficial de la formación de Estudiantes antes de disputar la revancha en el Mineirao. También estuvo en los festejos y subió al autobús descapotable que recorrió la ciudad con los campeones. La imagen de Verón levantando la Copa Libertadores quedó para la historia; la de aquel peruano junto al equipo también encontró un espacio en la memoria del pueblo pincha.

Su aventura tuvo otro capítulo en el Mundial de Clubes de 2009, cuando Estudiantes enfrentó al Barcelona de Lionel Messi. Eduardo recuerda que, cuando el partido estaba 1-1 y se acercaba el final de la prórroga, tenía una última misión: si faltaba un minuto, debía ingresar al campo para generar una interrupción. Como no tenía contrato oficial, consideraba que no perjudicaría al club con una eventual sanción. Finalmente, Messi marcó el 2-1 en el minuto 110 y el sueño argentino se terminó.

Eduardo junto al plantel en la foto oficial de la final de la Copa Libertadores 2009. (Foto: Archivo personal)

Pudo quedarse en Estudiantes, pero decidió no hacerlo. Su trabajo comercial en Ecuador le permitía ganar más que las propinas y las prendas del club que recibía por acompañar al plantel. Sin embargo, la distancia nunca rompió el vínculo. La ‘Gata’ Fernández incluso lo invitó a su despedida, hace tres años y medio, y le envió los pasajes para que pudiera estar presente.

Hoy, mientras Estudiantes se prepara para disputar otra final de la Copa Libertadores, 17 años después de aquella conquista, Eduardo sigue hablando con ‘Pocho’, dirigentes e hinchas que todavía lo recuerdan. Vive en Madrid, adonde llevó a su madre y a su padrastro, y espera regularizar su situación para volver de visita al Perú.

'Edu' junto a Pocho y Roly, utileros del club. (Foto: Archivo personal)

“Estoy muy agradecido al pueblo pincha (hinchada de Estudiantes)”, dice. No se considera un extraño en La Plata, aunque haya nacido a miles de kilómetros. “Nunca me sentí extranjero. Estudiantes es parte de mi vida”.

Hay campeones que quedan en la historia por sus goles y otros por levantar trofeos. Eduardo Tutiven no hizo ninguna de esas dos cosas. Pero recorrió medio continente para acompañar un sueño ajeno hasta convertirlo también en suyo. Y cuando el Pincha vuelva a jugar por América, habrá una bandera peruana que tendrá razones de sobra para celebrar.

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