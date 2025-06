Ver Palmeiras vs Botafogo: sigue la transmisión del partido en el estadio Lincoln Financial Field por los octavos de final del Mundial de Clubes 2025. ¿A qué hora es el partido? El duelo se juega hoy, sábado 28 de junio de 2025, desde las 11:00 AM de Perú, Ecuador y Colombia, que son las 13:00 horas de Argentina y Brasil, las 12:00 PM de Bolivia, Venezuela y Chile, y las 18:00 horas de España. ¿Dónde ver? Disney Plus, DAZN, DirecT y TUDN transmiten el compromiso.

