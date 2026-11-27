Últimas noticias sobre la final de la Copa Libertadores entre el Palmeiras de Brasil vs Estudiantes de La Plata de Argentina
16:07
- El historial entre el representante argentino y el Verdão es breve, pero guarda un relato de gran trascendencia para ambos clubes. Jugaron apenas tres partidos, todos correspondientes a la Final de la edición de 1968.
16:04
- La ilusión de una nueva Copa Libertadores moviliza a los hinchas de Estudiantes de La Plata. Este jueves, un Buquebus repleto de simpatizantes albirrojos partió desde Buenos Aires rumbo a Montevideo, en medio de cánticos, banderas y muestras de apoyo al equipo dirigido por Alexander Medina, que disputará la final del torneo continental frente a Palmeiras este sábado.
16:02
- ¿En qué canales TV online transmiten Palmeiras vs. Estudiantes EN VIVO por final de Copa Libertadores?
- El partido de Palmeiras vs. Estudiantes por la final de la Copa Libertadores será transmitido a través de ESPN y Disney+ Premium para toda Sudamérica. Mientras que en México, podrás ver el juego mediante ESPN2 y Disney+ Premium.
16:01
- ¿A qué hora juega Palmeiras vs. Estudiantes HOY por final de Copa Libertadores?
- El partido de Palmeiras vs. Estudiantes por la final de la Copa Libertadores se jugará a partir de las 3:00 PM (hora peruana) y 5:00 PM (hora argentina).
16:00
- En países como Bolivia y Venezuela el partido comienza a las 4:00 PM, mientras que en Brasil, Uruguay, Paraguay, Chile y Argentina a las 5:00 PM.
15:58
- La final de la Copa Libertadores entre Palmeiras y Estudiantes de La Plata se juega el sábado 28 de noviembre de 2026 en el Estadio Centenario de Montevideo, Uruguay.
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