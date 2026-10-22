Palmeiras y Estudiantes de La Plata disputarán la gran final de la Copa Libertadores 2026 tras dejar en el camino a Fluminense y Flamengo, respectivamente.
Palmeiras y Estudiantes de La Plata disputarán la gran final de la Copa Libertadores 2026 tras dejar en el camino a Fluminense y Flamengo, respectivamente.
El duelo por un nuevo título internacional se jugará en el Estadio Centenario de Montevideo, Uruguay.
A continuación, te compartimos todos los detalles para no perderte esta gran final de infarto.
La final de la Copa Libertadores 2026 entre Palmeiras y Estudiantes de La Plata está pactada para jugarse el próximo sábado 28 de noviembre en el Estadio Centenario de Montevideo, Uruguay.
El horario del Palmeiras vs. Atlético Mineiro por la final de la Copa Libertadores 2026 aún está por definirse.
El público tendrá múltiples opciones para no perderse el duelo entre Palmeiras vs. Atlético Mineiro por la final de la Copa Libertadores 2026. La señal que tiene los derechos de transmisión es ESPN por TV paga. Y Disney Plus pasará el duelo vía streaming.