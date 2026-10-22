Palmeiras y Estudiantes de La Plata disputarán la gran final de la Copa Libertadores 2026 tras dejar en el camino a Fluminense y Flamengo, respectivamente.

El duelo por un nuevo título internacional se jugará en el Estadio Centenario de Montevideo, Uruguay.

A continuación, te compartimos todos los detalles para no perderte esta gran final de infarto.

Palmeiras vs. Estudiantes de La Plata: fecha de la final de la Copa Libertadores 2026

La final de la Copa Libertadores 2026 entre Palmeiras y Estudiantes de La Plata está pactada para jugarse el próximo sábado 28 de noviembre en el Estadio Centenario de Montevideo, Uruguay.

Horario de la final de la Copa Libertadores 2026, Palmeiras vs. Estudiantes de La Plata

El horario del Palmeiras vs. Atlético Mineiro por la final de la Copa Libertadores 2026 aún está por definirse.

En qué canal ver Palmeiras vs. Estudiantes de La Plata por final de la Copa Libertadores 2026

El público tendrá múltiples opciones para no perderse el duelo entre Palmeiras vs. Atlético Mineiro por la final de la Copa Libertadores 2026. La señal que tiene los derechos de transmisión es ESPN por TV paga. Y Disney Plus pasará el duelo vía streaming.