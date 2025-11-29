“Económicamente tienen un nivel europeo”: Alina Moine, el elogio al Monumental y un análisis del trasfondo del dominio brasileño

En estos días en los que Lima se ha convertido en la capital del fútbol sudamericano y unos 50 mil hinchas extranjeros -según estimaciones de Mincetur- caminan por las calles capitalinas; el enorme equipo de ESPN trabaja para cubrir el Palmeiras vs Flamengo, la séptima final consecutiva entre equipos brasileños en la Copa Libertadores. Y una de las caras de la cadena internacional -y de SportsCenter, el programa estrella que cumple 25 años- es Alina Moine, periodista con más de 20 años de carrera y cinco en ESPN.

La rosarina vivió de cerca la final de 2019, la primera vez que se jugó a un solo partido y el Estadio Monumental fue elegido como escenario. “Es un estadio muy imponente y ameritaba tener así un estadio para una final de Libertadores y más aún cuando llegaron dos equipos tan grandes del fútbol brasileño. Así que creo que el escenario es muy importante para una final que va a tener la mirada de todo el plantel fútbol el día sábado”, señaló.

Para Moine, en la final no hay favoritos. Este sábado se enfrentarán Flamengo y Palmeiras, el primer y segundo puesto del brasileirao, quizá el torneo más competitivo de la región. “Cuando se hizo el sorteo del cuadro de octavos ya imaginábamos en la previo que estos dos equipos que llegaron a la final eran claros candidatos a conseguirlo. Y se terminó dando lo que en la previa podíamos charlar en cuanto a favoritismos”.

Sin embargo, hay un factor que podría inclinar la balanza a favor del ‘Verdao’: Abel Ferreira, el técnico bicampeón de la Copa (2020-21). “Tuve la posibilidad de charlar con él y decía que en esta etapa tiene que estar menos nervioso que en las finales anteriores y eso es lo que le transmite al equipo. Sabe de qué se trata este partido, de la importancia que tiene. Veo en el técnico una maduración para jugar esta final y será muy positivo para el plantel que maneja hoy”.

Un análisis al dominio brasileño

Desde que la Conmebol decidió copiar a la Champions League y hacer que la final de la Copa Libertadores se dispute a un solo partido y en un estadio neutral, en 2019, cuatro equipos brasileños se repartieron la gloria: Flamengo en 2019 y 2022, Palmeiras en 2020 y 2021, Fluminense en 2023 y Botafogo en 2024. Incluso en esas seis ediciones, solo en dos ocasiones no hubo una final brasileña: en 2019 estuvo River Plate y en 2023, Boca Juniors.

Las finales de Libertadores con tinte brasileño

Edición Final Campeón 2019 Flamengo vs River Plate Flamengo 2020 Palmeiras vs Santos Palmeiras 2021 Palmeiras vs Flamengo Palmeiras 2022 Flamengo vs Paranaense Flamengo 2023 Flumiense vs Boca Juniors Fluminense 2024 Botafogo vs Mineiro Botafogo

El dominio brasileño es total. Y para Alina Moine uno de los factores es el económico. “El fútbol brasileño presupuestariamente y económicamente tienen un nivel europeo y hoy hasta el fútbol argentino se les hace difícil competir con eso. Son pocos los equipos argentinos, dos me atrevo a decir, que están a la par”, analiza.

Justamente, en estos días la CBF (Confederación Brasileña de Fútbol) presentó este miércoles el Sistema de Sostenibilidad Financiera del Fútbol Brasileño, que afectará a los clubes de Serie A y B entrará en vigor a partir del 1 de enero de 2026.

Con una preocupación evidente por la falta de equilibrio entre los gastos y los ingresos en más de un equipo, la máxima entidad del fútbol brasileño pondrá al cargo de todos estos aspectos a un organismo independiente que esté vinculado a la Confederación, ANRESF (Agencia Nacional para la Regulación y la Sostenibilidad del Fútbol).

El objetivo de garantizar la sostenibilidad financiera de los clubes, aunque esto podría hacer que el dominio brasileño en la Copa no sea tan superior como el que se ve ahora.

***

¡Tu pasión merece ser premiada! Accede a contenido exclusivo, sorteos, premios y más con la Suscripción del Hincha. Da click aquí para ingresar.