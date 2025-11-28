Ver Palmeiras vs Flamengo EN VIVO HOY: mira la transmisión del partido en el Estadio Monumental por la final de la Copa Libertadores. ¿A qué hora juegan? El juego se disputa hoy, sábado 29 de noviembre de 2025, a las 4:00 p.m. (hora peruana), que son las 6:00 PM de Argentina, Paraguay y Chile, las 3:00 PM de México y las 10:00 PM de España. ¿Dónde ver? ESPN y Disney+ Premium, transmite el partido en Sudamérica. En Argentina lo pasa FOX Sports y Telefe. En México míralo por ESPN2 y Disney+ Premium. Fanatiz y fuboTV lo pasa en Estados Unidos. No recomendamos ver partidos por internet en páginas como Fútbol Libre TV y otras.

