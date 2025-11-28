Redacción EC
Redacción EC

Ver vs EN VIVO HOY: mira la transmisión del partido en el Estadio Monumental por la final de la . ¿A qué hora juegan? El juego se disputa hoy, sábado 29 de noviembre de 2025, a las 4:00 p.m. (hora peruana), que son las 6:00 PM de Argentina, Paraguay y Chile, las 3:00 PM de México y las 10:00 PM de España. ¿Dónde ver? ESPN y Disney+ Premium, transmite el partido en Sudamérica. En Argentina lo pasa FOX Sports y Telefe. En México míralo por ESPN2 y Disney+ Premium. Fanatiz y fuboTV lo pasa en Estados Unidos. No recomendamos ver partidos por internet en páginas como Fútbol Libre TV y otras.

VIDEO RECOMENDADO

Copa Libertadores EN VIVO
Sigue todos los partidos de la Copa CONMEBOL Libertadores.

TAGS