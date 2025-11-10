El domingo 9 de noviembre de 2025, el líder del Brasileirao Serie A, Palmeiras, cayó en su visita al estadio José Maria de Campos Maia, sede del Mirassol, por un marcador de 2-1. Los goles del local llegaron temprano: Gabriel anotó al minuto 1 y João Victor amplió la diferencia justo antes del descanso, mientras que Palmeiras solo pudo descontar con un tanto de Vítor Roque al 29’. El resultado sorprendió a todos, pues el cuadro dirigido por Abel Ferreira llegaba en racha positiva y con aspiraciones firmes de asegurar el título.

El tropiezo tuvo consecuencias inmediatas en la tabla: Palmeiras se mantiene en la cima con 68 puntos, pero perdió la ventaja que ostentaba sobre Flamengo, que lo alcanzó tras ganar su compromiso. De esta forma, la lucha por el campeonato brasileño se vuelve aún más intensa y emocionante, ya que cada punto puede definir quién levantará el trofeo a fin de temporada.

Por su parte, Mirassol aprovechó el momento para consolidar su gran campaña. El triunfo sobre el líder no solo le da confianza sino también proyección en el torneo, demostrando que ningún rival es invencible en el competitivo Brasileirao. Palmeiras, en cambio, deberá analizar sus errores y reaccionar rápidamente, ya que no hay margen para tropiezos en las fechas finales.

Además, este cierre de año promete emociones fuertes. A finales de mes también se definirá al campeón de la Copa Libertadores, por lo que los equipos brasileños tienen un calendario cargado de desafíos. El ganador del Brasileirao se llevará 10 millones de dólares, mientras que quien conquiste la Libertadores obtendrá 24 millones de dólares en premios. Con tanto en juego, y dos títulos en disputa, el fútbol sudamericano se prepara para semanas vibrantes.

¡Tu pasión merece ser premiada! Accede a contenido exclusivo, sorteos, premios y más con la Suscripción del Hincha. Da click aquí para ingresar.