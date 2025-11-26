Palmeiras vs Flamengo: los últimos 5 enfrentamientos entre ambos equipos en la previa de la final de Copa Libertadores

El próximo sábado 29 de noviembre, los ojos del mundo estarán situados en lo que suceda en el Estadio Monumental de Lima, Perú, con lo que suceda en la final de la Copa Libertadores entre Flamengo vs. Palmeiras. Este partido pone en frente a los dos mejores equipos del continente por fútbol y rendimiento. Es tanto así, que Flamengo le volteo en el Brasileirao y le arrebató el titularato de la Liga, por ende, este duelo tiene un condimiento especial.

El Comercio hace un recuento de los últimos cinco enfrentamiento entre Flamengo vs. Palmeiras, previo a la final de la Copa Libertadores 2025

Flamengo (3) - (2) Palmeiras

Día: 19.10.2025

Palmeiras (0) - (2) Flamengo

Día: 25.05.2025

Flamengo (1) - (1) Palmeiras

Día: 11.08.2024

Palmeiras (1) - (0) Flamengo

Día: 7.08.2024

Flamengo (2) - (0) Palmeiras

Día: 31.07.2024

En definitiva, la final que Lima volverá a recibir no solo enfrenta a los dos equipos más poderosos de Brasil, sino también a los grandes protagonistas del fútbol sudamericano en los últimos años. Flamengo llega con un impulso anímico importante; Palmeiras, con la solidez que siempre lo distingue. Más allá del resultado, el Monumental será testigo de un partido que promete intensidad, calidad y una rivalidad ya instalada en la élite del continente. Para el Perú, es una nueva oportunidad de mostrarse ante el mundo y de confirmar que puede ser sede de los eventos más grandes de la región. El sábado, los ojos estarán puestos en Lima una vez más.