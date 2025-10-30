Redacción EC
Cuando el partido iba 1-0, Vitor Roque falló una increíble ocasión de gol con Palmeiras vs. Liga de Quito, por la semifinal de vuelta de la Copa Libertadores. El delantero del ‘Verdao’ estaba perfilado para rematar al arco de Alexander Domínguez y tenía al ‘Flaco’ López al costado en una mejor posición, pero prefirió rematar solo y Richard Mina interceptó su disparo a los 35′.

