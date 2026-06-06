Ver Panamá vs. Bosnia-Herzegovina EN VIVO HOY : mira la transmisión del partido en el CITYPARK por amistoso FIFA. ¿A qué hora juegan? El juego se disputa hoy, sábado de junio del 2026, a la 2:00 de la tarde (hora peruana), que son las 4:00 PM de Argentina, Paraguay, Brasil y la 1:00 PM de Panamá y México. ¿Dónde ver? RPC, TVN y TVMax transmiten el partido amistoso para todo Paranamá en señal abierta, cable y streaming. Además, podrás seguir el minuto a minuto del cotejo a través de El Comercio.