Ver Panamá vs. Brasil EN VIVO HOY : mira la transmisión del partido en el Estadio Maracaná de Río de Janeiro por amistoso FIFA. ¿A qué hora juegan? El juego se disputa hoy, domingo 31 de junio del 2026, a la 4:30 de la tarde (hora de Ecuador), que son las 6:30 PM de Argentina, Paraguay, Brasil y las 3:30 PM de Panamá y México. ¿Dónde ver? RPC, TVN y TVMax transmiten el partido amistoso para todo Paranamá en señal abierta, cable y streaming. Además, podrás seguir el minuto a minuto del cotejo a través de El Comercio.

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