La selección de Panamá y Costa Rica en vivo medirán fuerzas este lunes 26 de junio del 2023 en el Lockhart Stadium por la primera jornada del Grupo C de la Copa de Oro. Panameños y ticos se enfrentaron por última vez en marzo por la Liga de Naciones CONCACAF, donde terminó en victoria a favor de los panameños. El partido será transmitido por las señales de RPC, Teletica, Flow Sports, ESPN, Star Plus y VIX. Entérate a qué hora juegan, dónde verlo online y más sobre este importante compromiso. Asimismo, en El Comercio encontrarás el minuto a minuto con todas las incidencias en tiempo real.

CUÁNDO JUEGAN PANAMÁ VS. COSTA RICA

El duelo por la fecha 1 del grupo C de la Copa Oro entre Costa Rica vs. Panamá se disputará este lunes 26 de junio del 2023 en el Lockhart Stadium.

A QUÉ HORA JUEGA PANAMÁ VS. COSTA RICA

El partido entre Costa Rica vs. Panamá está programado para jugarse a partir de las 19:30 (hora peruana). Te dejamos los horarios de otros países para que no te pierdas este importante partido.

México: 18:30 horas

Panamá: 18:30 horas

Costa Rica: 18:30 horas

Ecuador: 19:30 horas

Colombia: 19:30 horas

Bolivia: 20:30 horas

Venezuela: 20:30 horas

Chile: 20:30 horas

Argentina: 21:30 horas

Paraguay: 21:30 horas

Uruguay: 21:30 horas

Brasil: 21:30 horas

EN QUÉ CANALES VER PANAMÁ VS. COSTA RICA

El encuentro entre Costa Rica vs. Panamá por la fecha 01 del grupo C de la Copa Oro será transmitido por las señales de RPC, Teletica, Flow Sports, ESPN, Star Plus y VIX. También, podrás seguir el minuto a minuto en la web de DT El Comercio.

Previa, Copa Oro

Ganador de los tres últimos torneos de Concacaf, Estados Unidos es el gran rival a batir en la Copa Oro que hospeda desde el sábado, con México inmersa en una dura crisis y otras selecciones en busca de la sorpresa.

El torneo, en el que compiten 15 selecciones de América del Norte, Centroamérica y el Caribe, además del invitado Catar, se desarrollará a lo largo de Estados Unidos hasta la gran final del 16 de julio en el flamante SoFi Stadium de Los Ángeles (California), hogar de los Rams y los Chargers de la liga de football americano (NFL).

A la cita faltarán esta vez muchas de las principales estrellas de la región, incluido el estadounidense Christian Pulisic, el canadiense Alphonso Davies, el mexicano Irving Lozano y el costarricense Keylor Navas.

Dos años después de vencer a México en la última final, el ‘Team USA’ tratará de defender el título con un equipo B que cuenta con algunas piezas del combinado que cayó en los octavos de final del Mundial de Catar-2022, como el delantero colombiano-estadounidense Jesús Ferreira (FC Dallas).

El joven ariete, nacido en Santa Marta e hijo del ex internacional colombiano David Ferreira, debe ser el hombre gol de una ofensiva con jóvenes perlas de origen mexicano como Cade Cowell (San Jose Earthquakes), que sobresalió en el pasado Mundial Sub-20, Brandon Vázquez (FC Cincinnati) o Alejandro Zendejas (América de México).

“La lista es una buena mezcla de jugadores veteranos que tienen experiencia mundialista y otros más jóvenes que se han ganado la oportunidad de representar a Estados Unidos. Tenemos mucha confianza en este grupo para intentar ganar otra Copa Oro”, dijo B.J. Callaghan, técnico interino estadounidense.

Callaghan, que dejará su puesto tras el torneo al recontratado Gregg Berhalter, guió desde el banquillo este mes el triunfo estadounidense en la Liga de Naciones, tercer triunfo seguido del equipo de las barras y estrellas en torneos de Concacaf.

El gran objetivo ahora es igualar el récord de ocho trofeos de la Copa Oro que ostenta México.

El sábado, Estados jugará el partido inaugural de la Copa Oro frente a Jamaica en el estadio Soldier Field de Chicago (Illinois) por el Grupo A, que completan Trinidad y Tobago y San Cristóbal y Nieves.

Así llega Panamá

México obtuvo el tercer puesto de la Liga de Naciones de Concacaf al derrotar 1-0 a Panamá este domingo en el duelo de consolación previo a la final entre Canadá y Estados Unidos.

El gol del triunfo lo anotó el azteca Jesús Gallardo en el minuto cuatro del partido jugado en el estadio Allegiant de Las Vegas (Estados Unidos).

Con este triunfo, los mexicanos lavaron su imagen tras la goleada 3-0 que les propinó en semifinales su archirrival Estados Unidos, lo que generó duras críticas de la prensa y los fanáticos al equipo que dirige el argentino Diego Cocca.

México abrió tempranamente el marcador, cuando Gallardo recibió en el área grande un centro desde la derecha y mandó el balón a la red con un potente zurdazo cruzado que no pudo detener el portero Luis Mejía. El centro nació de una jugada entre Uriel Antuna y Julián Araujo, quienes desbordaron a la defensa canalera.

En el resto del primer lapso ambas escuadras incursionaron varias veces en el área rival, sin lograr anotar.

En el segundo tiempo, luego de un tiro libre, el panameño Aníbal Godoy paró el balón con el pecho en el área, de espalda al arco de Guillermo Ochoa, y lo envió de chilena a la red en el minuto 55, pero la jugada fue anulada por el VAR por fuera de juego.

Otro gol del panameño Ismael Díaz fue anulado en el minuto 69, también por fuera de juego.

El árbitro jamaiquino Daneon Parchment pitó un penal para México en el minuto 76 por una presunta falta de Egdar Bárcenas sobre Santiago Giménez, pero anuló su decisión tras revisar el VAR.

La selección de Panamá, dirigida por el hispanodanés Thomas Christiansen, se despidió de la competición con dos derrotas seguidas, la anterior 2-0 ante Canadá en semifinales, con un juego inoperante.

Por décadas los aztecas dominaron el fútbol de la Concacaf y con este tercer puesto sueñan con recuperar ese liderazgo opacado ante el auge de Estados Unidos y Canadá.

México y Panamá volverán a competir en la próxima Copa Oro en Estados Unidos (24 de junio - 16 de julio).

Así llega Costa Rica

Ecuador venció 3-1 este martes a Costa Rica en un partido amistoso disputado en la ciudad de Chester (EEUU), con los goles de Enner Valencia en la primera mitad y de William Pacho y Pedro Vite en la segunda.

Por parte de Costa Rica, Joel Campbell redujo la distancia en el segundo tiempo en la única ocasión clara del combinado centroamericano.

Tras varias ocasiones claras en el comienzo del partido desbaratadas por el arquero tico Kevin Chamorro, el mejor de Costa Rica, en el minuto 20 nada pudo hacer frente a Valencia.

El delantero ecuatoriano recibió, entró en el área, quebró a su par y la puso ajustada al palo con la derecha para mandarla lejos de los guantes del guardameta y al fondo de la red.

Ecuador mantuvo una dinámica de ataque por ambos flancos ante la impotencia de Costa Rica, ahogada por la presión alta y el dominio rival y sin ideas en la construcción.

Mismo guión que siguió tras el descanso y a los 57 minutos Ecuador amplió la ventaja con el tanto de Pacho aprovechando el desorden de la defensa costarricense.

El balón llegó desde la izquierda mientras media zaga costarricense salía y la pelota volvía al área, José Cifuentes la dejó hacia atrás para la llegada de Pacho, que con la izquierda metió el segundo.

En un alarde de orgullo, Costa Rica armó una contra rápida que llegó por la derecha a los pies de Anthony Contreras, quien cruzó el balón a la espalda de la defensa para la llegada en carrera de Campbell para fusilar a la red en el minuto 66.

Tras sacudirse el gol en contra, Ecuador siguió su libreto y en el minuto 82 el balón llegó desde la izquierda a Vite, quien desde la frontal del área ajusto la pelota a la cepa del palo para sumar el tercero de la selección sudamericana y el último del encuentro.