Panamá y Costa Rica se verán las caras este jueves 02 de junio por la primera fecha del Grupo B de la Liga de Naciones Concacaf en el estadio Rommel Fernández. El partido será transmitido por las señales de TUDN, RPC, Nex TV y Teletica. Entérate a qué hora juegan, posibles alineaciones, boletos, historial y más sobre este importante compromiso. Asimismo, en El Comercio encontrarás el minuto a minuto con todas las incidencias en tiempo real.

CUÁNDO JUEGAN PANAMÁ VS. COSTA RICA

El duelo por la primera jornada del Grupo B de la Liga de Naciones Concacaf entre la selección de Panamá y Costa Rica se disputará este jueves 02 de junio del 2022 en el estadio Rommel Fernández.

Para Thomas Christiansen, entrenador de la selección panameña, este duelo es como una revancha por lo sucedido en las eliminatorias Concacaf, donde quedaron fuera del Mundial y repechaje. “Yo siempre quiero ganar y como haz visto la situación que tuvimos como cuerpo técnico, jugadores, y afición pues la decepción de no meternos en la repesca, duele y trae consecuencias como esa pequeña revancha que tendremos ante Costa Rica. Ese partido es tan importante, como los otros dos con Martinica y siempre he dicho que si no respetas al rival, no mereces estar en un Mundial”, dijo en conferencia de prensa.

Luis Manotas Mejía también se animó a declarar antes del duelo ante los ‘Ticos’. “Es importante jugar en casa, sabemos lo que es Costa Rica, uno de los rivales más difíciles complicados en esta zona, hay que afrontar el partido con la seriedad de lo que es jugar un partido de selección hay que mantener el invicto en casa, es una de las cosas más importantes que hay que intentar mantener”.

Recordemos que para Costa Rica este partido es importante, ya que buscan llegar de la mejor manera al repechaje que disputarán ante Nueva Zelanda el martes 14 de junio en el Al Rayyan Stadium.

A QUÉ HORA JUEGA PANAMÁ VS. COSTA RICA

El partido entre Panamá y Costa Rica está programado para jugarse a partir de las 18:30 (hora peruana). Te dejamos los horarios de otros países para que no te pierdas este importante partido.

Costa Rica: 17:30 horas

México: 18:30 horas

Panamá: 18:30 horas

Ecuador: 18:30 horas

Colombia: 18:30 horas

Bolivia: 19:30 horas

Venezuela: 19:30 horas

Chile: 19:30 horas

Paraguay: 19:30 horas

Argentina: 20:30 horas

Uruguay: 20:30 horas

Brasil: 20:30 horas

EN QUÉ CANALES VER PANAMÁ VS. COSTA RICA

El encuentro entre Panamá y Costa Rica por la primera jornada del Grupo B de la Liga de Naciones Concacaf será transmitido por las señales de TUDN, Blim TV, RPC, Nex TV y Teletica. También, podrás seguir el minuto a minuto en la web de DT El Comercio.

DÓNDE VER ONLINE PANAMÁ VS. COSTA RICA

Para que puedas ver la transmisión online del duelo entre Panamá y Costa Rica desde el estadio Rommel Fernández tendrás que crearte una cuenta en TUDN APP. Paramount+ o TCS GO.

PANAMÁ VS. COSTA RICA, HISTORIAL

Costa Rica 1-0 Panamá | 2022

Panamá 0-0 Costa Rica | 2021

Costa Rica 0-1 Panamá | 2020

Costa Rica 0-1 Panamá | 2020

Panamá 2-1 Costa Rica | 2017

Costa Rica 1-0 Panamá | 2017

Costa Rica 0-0 Panamá | 2017

Panamá 1-0 Costa Rica | 2017

Costa Rica 3-1 Panamá | 2016

Panamá 1-2 Costa Rica | 2015

Panamá 2-1 Costa Rica | 2015

PANAMÁ VS. COSTA RICA, POSIBLE ALINEACIONES

Costa Rica : Esteban Alvarado, Ricardo Blanco, Kendall Waston, Francisco Calvo, Ronald Matarrita, Yeltsin Tejeda, Celso Borges, Aaron Suárez, Gerson Torres, Joel Campbell y Johan Venegas. DT: Luis Fernando Suárez.

: Esteban Alvarado, Ricardo Blanco, Kendall Waston, Francisco Calvo, Ronald Matarrita, Yeltsin Tejeda, Celso Borges, Aaron Suárez, Gerson Torres, Joel Campbell y Johan Venegas. DT: Luis Fernando Suárez. Panamá: Luis Mejía, Michael Murillo, Fidel Escobar, Andrés Andrade, Eric Davis, Aníbal Godoy, Adalberto Carrasquilla, Édgar Bárcenas, Freddy Góndola, Alberto Quintero y Rolando Blackburn. DT: Thomas Christiansen.

PANAMÁ VS. COSTA RICA, BOLETOS

Estos son los precios regulares para el partido entre Panamá vs Costa Rica:

VIP OESTE: B/30.00*

PREFERENCIAL ESTE Y OESTE: B/20.00*

NORTE SUPERIOR E INFERIOR: B/10.00*

SUR SUPERIOR E INFERIOR: B/10.00*