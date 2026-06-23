Por Redacción EC

Panamá vs. Croacia EN VIVO: sigue las incidencias del partido por el Mundial 2026

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  • Horarios del partido Panamá vs Croacia por países

México / Panamá: 17:00 horas.

Argentina / Paraguay / Uruguay / Brasil: 20:00 horas.

Chile / Bolivia / Venezuela: 19:00 horas.

Colombia / Perú / Ecuador: 18:00 horas.

Estados Unidos (ET): 19:00 horas.

España: 1:00 hora del miércoles 24 de junio. 

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  • ¿Dónde ver el partido en Panamá?

Si vives en Panamá, el compromiso será transmitido a través de RPC, TVN, FOX y Telemetro por señal abierta, cable y streaming. En México míralo por TVMax y Medcom Go.

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  • ¿En qué canal ver el partido Panamá vs Croacia?

DirecTV Sports (DSports) transmite el partido de Panamá por televisión paga en países de Sudamérica como Perú, Argentina, Chile, Colombia y otros. Otra alternativa para ver DirecTV, es la de DGO, mediante su app disponible para iOS y Android, o también desde su sitio web por internet.

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El compromiso comenzará a las 6 p.m. (hora peruana) y tendrá como escenario el estadio de Toronto, ubicado en Canadá.

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Las selecciones de Panamá y Croacia se enfrentan este martes 23 de junio por la segunda fecha del Grupo L del Mundial 2026. Las incidencias de este encuentro puedes seguirlas en esta nota de El Comercio.

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