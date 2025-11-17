Ver Panamá vs. El Salvador EN VIVO HOY : mira la transmisión del partido en el Estadio Rommel Fernández Gutiérrez por la sexta y última fecha del Grupo A de las Eliminatorias Concacaf. ¿A qué hora juegan? El juego se disputa hoy, martes 18 de noviembre del 2025, a las 8:00 de la noche (hora peruana y panameña), que son las 10:00 PM de Chile, Argentina, Paraguay y Brasil, las 7:00 PM de México y El Salvador; y las 2:00 AM del miércoles 19 de España. ¿Dónde ver? RPC transmite el partido para toda Panamá, mientras que en El Salvador se podrá ver por Canal 4. Asimismo, el partido será transmitido por el YouTube de la Cancacaf para todo el mundo. No recomendamos ver partidos por internet en páginas como Fútbol Libre TV y otras.

VIDEO RECOMENDADO Sigue todos los detalles de los partidos de las Eliminatorias Concacaf, rumbo al Mundial del 2026. Horarios, canales, dónde juegan y más aquí, en El Comercio.