We go again 𝐓𝐎𝐌𝐎𝐑𝐑𝐎𝐖. 👊



🇵🇦 vs. 🇺🇸 | WCQ Match No. 5



Sunday at 6pm ET on Paramount+ & UNIVERSO. #OnlyForward #SoloPalante pic.twitter.com/yUeVvYt2D1