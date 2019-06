Panamá vs. Estados Unidos EN VIVO EN DIRECTO por Grupo D de Copa Oro 2019 en Kansas

Panamá vs. Estados Unidos EN VIVO EN DIRECTO se miden este miércoles 26 de junio por la tercera jornada del Grupo D de la Copa Oro 2019. El partido se jugará en el Children's Mercy Park, desde las 7:30 p.m. (hora peruana) y será transmitido por Sky Sports, Univisión Deportes y TVMAX.

Panamá y Estados Unidos se disputarán el liderato de la serie de la Copa Oro en Kansas City, en un duelo con ambos ya clasificados a cuartos de final y la moral por las nubes, luego superar a Guyana y Trinidad y Tobago en las dos primeras jornadas.

Panamá vs. Estados Unidos: horarios del partido



Nicaragua 6:30 p.m.

Honduras 6:30 p.m.

Costa Rica 6:30 p.m.

Perú 7:30 p.m.

Ecuador 7:30 p.m.

Colombia 7:30 p.m.

Panamá 7:30 p.m.

El Salvador 7:30 p.m.

México 7:30 p.m.

Estados Unidos (Kansas) 7:30 p.m.

Cuba 8:30 p.m.

Bolivia 8:30 p.m.

Paraguay 8:30 p.m.

Chile 8:30 p.m.

Venezuela 8:30 p.m.

Argentina 9:30 p.m.

Uruguay 9:30 p.m.

Brasil 9:30 p.m.

España 2:30 a.m. (27 de junio)

Los locales, que llegaron al torneo como favoritos pese a las dudas que generaron sus dos últimos amistosos -derrotas frente a Jamaica (1-0) y Venezuela (3-0)-, las disiparon de golpe en sus dos primeros compromisos al apabullar 4-0 a Guyana en su estreno y aplastar 6-0 a los trinitenses en la segunda fecha.

Mientras, Panamá se deshizo de Trinidad y Tobago 2-0 en su debut y 4-2 de Guyana en su segundo encuentro.

"Me gusta mucho Panamá, realmente. Han estado haciendo un gran trabajo. Me gusta su estado de forma en defensa, su tenacidad. Hicieron un gran partido ante Trinidad y Tobago, creo que forman un buen grupo (...) Son un equipo fuerte", avisó el seleccionador estadounidense Gregg Berhalter el lunes.

Así, con el boleto a cuartos ya en sus bolsillos, ambos pugnarán por finalizar en primera posición. Los de las barras y las estrellas cuentan con el balance goleador a favor (+10, por el +4 de sus oponentes) y con la ventaja de jugar en casa.

Sin embargo, Berhalter no se fía y no hará modificaciones en un once titular fijo desde el comienzo del torneo con el estelar Christian Pulisic, el artillero Gyasi Zardes, el centrocampista Michael Bradley y los volantes Tyler Boyd y Paul Arriola como principales referentes.

Los panameños han sido una de las gratas sorpresas del torneo y, bajo la batuta del ex internacional Julio César Dely Valdés, han recuperado el nivel que los llevó a firmar el segundo puesto en 2013 y el tercero en 2015.

"Más allá del liderato en juego y estar clasificados, estamos obligados a dar una buena imagen ante Estados Unidos. Todos los equipos a estas alturas se conocen. Lo fuerte (del rival) es su colectivo y constancia", advirtió el DT de Panamá.

Con información de AFP