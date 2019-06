Panamá vs. Estados Unidos EN VIVO: Horarios y cómo seguir canales y links del partido por la Copa Oro 2019 

El Grupo D de la Copa Oro 2019 ya tiene a sus dos clasificados a los cuartos de final: Estados Unidos y Panamá. Las dos selecciones ganaron sus primeros dos partidos del certamen y clasificaron a la siguiente ronda. Sin embargo, hoy desde las 20:00 horas deberán enfrentarse para definir al seleccionado líder de la llave en el Children's Mercy Park de Kansas City. En México y muchos países de Centroamérica, la transmisión está a cargo de Sky HD. En Panamá se puede seguir también vía TVMax 9 y RPC Canal 4. Mientras que en EE.UU. lo emitirá la cadena Univision Deportes.

Estados Unidos, en dos fechas jugadas, es líder del Grupo D de la Copa Oro 2019 con 6 puntos y mejor diferencia de goles. Panamá también ganó sus dos primeros partidos, pero anotó menos. Trinidad yTobago y Guayana son las otras dos selecciones que comparten la serie, y no han podido sumar punto alguno.

Panamá, que venía de una racha de 14 partidos sin triunfos, debutó en la Copa Oro 2019 ganando a Trinidad y Tobago por 2-0. En la siguiente fecha, dejó sin esperanzas a Guayana con un triunfo por 4-2. Hasta ahora, los canaleros han tenido como anotadores a Cooper, Bárcenas, Arroyo, Davis y Torres más el autogol de Vancooten (Guyana).

De su parte, Estados Unidos demostró ser más contundente en la Copa Oro 2019. En el primer partido ante Guyana lo goleó por 4-0, y después apabulló por 6-0 a Trinidad y Tobago. En dos cotejos, el estadounidense más efectivo es Gyasi Zardes, quien ha convertido en tres ocasiones en el torneo.

En Estados Unidos no se confiarán ante Panamá por la Copa Oro 2019 y no realizarán cambios en su once titular. Alinearán a Christian Pulisic, Gyasi Zardes, Michael Bradley, Tyler Boyd y Paul Arriola como principales referentes en busca del bicampeonato en el torneo continental de la Concacaf.

Panamá ha sido una de las gratas sorpresas del torneo y, bajo la batuta de Julio César Dely Valdés, han recuperado el nivel que los llevó a firmar el segundo puesto en 2013 y el tercero en 2015. Buscarán romper el historial contra Estados Unidos en Copa de Oro: 1 victoria, 4 empates y 5 derrotas.

Panamá vs. Estados Unidos: Posibles titulares

Panamá: Luis Mejía; Michael Murillo, Román Torres, Harold Cummings, Eric Davis; Alberto Quintero, Fidel Escobar, Armando Cooper, Édgar Bárcenas; Abdiel Arroyo y Rolando Blackburn.

Estados Unidos: Zack Steffen; Nick Lima, Walker Zimmerman, Aaron Long, Tim Ream; Michael Bradley; Tylr Boyd, Weston McKennie, Christian Pulisic, Paul Arriola; y Gyasi Zardes.

Panamá vs. Estados Unidos: horarios del partido

Nicaragua 6:30 p.m.

Honduras 6:30 p.m.

Costa Rica 6:30 p.m.

Perú 7:30 p.m.

Ecuador 7:30 p.m.

Colombia 7:30 p.m.

Panamá 7:30 p.m.

El Salvador 7:30 p.m.

México 7:30 p.m.

Estados Unidos (Kansas) 7:30 p.m.

Cuba 8:30 p.m.

Bolivia 8:30 p.m.

Paraguay 8:30 p.m.

Chile 8:30 p.m.

Venezuela 8:30 p.m.

Argentina 9:30 p.m.

Uruguay 9:30 p.m.

Brasil 9:30 p.m.

España 2:30 a.m. (27 de junio)