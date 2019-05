Panamá vs. Francia EN VIVO ONLINE vía DirecTV Sports: juegan por el Mundial Sub 20 Polonia 2019

Panamá vs. Francia EN VIVO ONLINE | HOY EN DIRECTO sigue el partido por la fecha 2 del grupo E del Mundial Sub 20 en el Estadio Zdzisław Krzyszkowiak desde las 11:00 a.m. (horario peruano) y con transmisión de DirecTV Sports.

El duelo entre Panamá y Francia será uno de los más atractivos en el torneo juvenil. Sigue el minuto a minuto, estadísticas, goles, incidencias, entrevistas y resultado del cotejo que definirá las posiciones en el Mundial Sub 20.

►Fichajes del Madrid, salida de Ramos y situación con Cristiano: Florentino y sus respuestas en 10 frases



►Barcelona: Ernesto Valverde no tiene segura su continuidad en el conjunto blaugrana



Los combinados de Panamá y Francia disputarán su segundo encuentro en el torneo que tiene como sede Polonia. El encuentro se desarrollará este martes 28 de mayo y tiene como sede la ciudad de Bydgoszcz.

El equipo comandado por Jorge Dely Valdés debutó en la Copa del Mundo frente a Mali. El cuadro centroamericano tuvo un estreno auspicioso, pues logró llevarse un empate (1-1) contra un oponente difícil.

“En el primer tiempo, ellos fueron superiores a nosotros. Luego, nosotros corregimos y mejorar. Así que sacamos un punto justo”, aseguró el seleccionador de Panamá después del juego frente a los africanos.

Panamá vs. Francia se enfrentarán en el Mundial Sub 20. (Foto: FIFA)

El cuadro ‘Canalero’ tiene una baja muy importante para lo que resta del Mundial Sub 20. El atacante Eduardo Guerrero sufrió una rotura del cuerno posterior del menisco lateral de la rodilla izquierda.

Por su lado, la selección de Francia tiene la etiqueta de favorito para quedarse con el título de la competencia. Este rótulo lo ha confirmado en el choque frente a Arabia Saudita en el primer duelo del grupo E.

Los galos se llevaron la victoria frente al cuadro asiático por 2-0 con las anotaciones de Youssouf Fofana y Amine Gouiri. Los franceses podrían acercarse a la siguiente ronda si suman tres puntos más esta fecha.

Panamá vs. Francia: horarios del partido

Perú 11:00 a.m.

Ecuador 11:00 a.m.

Colombia 11:00 a.m.

México 11:00 a.m.

Bolivia 12:00 m.

Paraguay 12:00 m.

Chile 12:00 m.

Venezuela 12:00 m.

Argentina 1:00 p.m.

Uruguay 1:00 p.m.

Brasil 1:00 p.m.

España 6:00 p.m.