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Panamá vs Ghana EN VIVO: sigue el partido por la primera fecha del Grupo L del Mundial 2026
Por su parte, la selección de Ghana jugará su quinto Mundial e intentará debutar con una victoria ante la escuadra panameña. Las estadísticas señalan que las ‘Estrellas negras’, en sus anteriores cuatro participaciones en copas del mundo, debutaron dos veces con triunfo y otras dos con derrota. El elenco africano quedó eliminado en fase de grupos en Brasil 2014 y Catar 2022.
La selección de Panamá, que disputará su segunda copa del mundo tras su debut absoluto en Rusia 2018, llega a este encuentro con la mayor expectativa de mejorar lo hecho en aquel torneo, en el que quedó eliminado tras perder sus tres partidos en la fase de grupos. Los ‘Canaleros’, que lideraron el Grupo A en la clasificación de la Concacaf, confían en su potencial para empezar de gran manera su andadura en la copa del mundo 2026.
- El árbitro del compromiso será el sueco Glenn Nyberg de 37 años.
- ¿A qué hora ver el partido Panamá vs Ghana por el Mundial 2026?
- México / Panamá: 17:00 horas.
- Argentina / Paraguay / Uruguay / Brasil: 20:00 horas.
- Chile / Bolivia / Venezuela: 19:00 horas.
- Colombia / Perú / Ecuador: 18:00 horas.
- Estados Unidos (ET): 19:00 horas.
- España: 1:00 hora del jueves 18 de junio.
En Panamá, el cotejo será transmitido a través de RPC, TVN, FOX y Telemetro por señal abierta, cable y streaming.
- La transmisión televisiva y en streaming del Panamá vs Portugal estará a cargo de DirecTV y Paramount+ para Perú, Colombia, Ecuador, Argentina, Paraguay, Uruguay, Venezuela y Bolivia.
El Grupo L inicia acción más temprano con el encuentro que jugarán Inglaterra y Croacia en Dallas.
Las selecciones de Panamá y Ghana se enfrentan hoy en Toronto (Canadá) por la primera fecha del Grupo L del Mundial 2026. En esta nota de El Comercio podrás seguir todas las incidencias y el minuto a minuto del compromiso.
Las selecciones de Panamá y Ghana se enfrentan hoy en Toronto (Canadá) por la primera fecha del Grupo L del Mundial 2026. En esta nota de El Comercio podrás seguir todas las incidencias y el minuto a minuto del compromiso.