Panamá vs. India EN VIVO juegan hoy, viernes 25 de septiembre de 2026, en un inédito encuentro amistoso internacional correspondiente a la ventana de partidos de la FIFA. El equipo dirigido por Thomas Christiansen abre su participación en territorio asiático buscando probar nuevas variantes para el recambio generacional de la ‘Marea Roja’. A continuación, conoce los horarios oficiales y las plataformas de transmisión en territorio panameño para no perderte ninguna acción del partido.

¿A qué hora juega Panamá vs. India hoy por amistoso internacional?

El encuentro se llevará a cabo en el Estadio Sree Kanteerava de la ciudad de Bangalore, India. Debido a la notable diferencia horaria con el continente asiático, el compromiso iniciará en la mañana para el público de Centroamérica.

Revisa los horarios asignados según tu ubicación:

Panamá : 8:00 a.m. (Inicia transmisión de previa desde las 8:00 a.m.)

8:00 a.m. (Inicia transmisión de previa desde las 8:00 a.m.) Perú , Colombia y Ecuador : 9:00 a.m.

9:00 a.m. México : 8:00 a.m.

8:00 a.m. Estados Unidos (ET): 10:00 a.m.

¿Qué canales de TV transmiten el partido Panamá vs. India en vivo?

Para el público ubicado en Panamá , el partido de la selección nacional contará con una cobertura completa mediante señal abierta y televisión por cable. Las señales oficiales encargadas de emitir el encuentro en directo son:

Canal de TV Cobertura Tipo de Señal RPC Deportes

(RPC TV) Todo el territorio de Panamá Señal Abierta / Cable TVMAX Todo el territorio de Panamá Señal Abierta / Cable

¿Dónde ver Panamá vs. India online gratis por Amistoso?

Si prefieres sintonizar el duelo de la selección panameña desde tu teléfono móvil, tablet o computadora, existen alternativas digitales seguras para seguir la transmisión por streaming: