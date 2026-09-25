Panamá vs. India EN VIVO juegan hoy, viernes 25 de septiembre de 2026, en un inédito encuentro amistoso internacional correspondiente a la ventana de partidos de la FIFA. El equipo dirigido por Thomas Christiansen abre su participación en territorio asiático buscando probar nuevas variantes para el recambio generacional de la ‘Marea Roja’. A continuación, conoce los horarios oficiales y las plataformas de transmisión en territorio panameño para no perderte ninguna acción del partido.
¿A qué hora juega Panamá vs. India hoy por amistoso internacional?
El encuentro se llevará a cabo en el Estadio Sree Kanteerava de la ciudad de Bangalore, India. Debido a la notable diferencia horaria con el continente asiático, el compromiso iniciará en la mañana para el público de Centroamérica.
Revisa los horarios asignados según tu ubicación:
- Panamá: 8:00 a.m. (Inicia transmisión de previa desde las 8:00 a.m.)
- Perú, Colombia y Ecuador: 9:00 a.m.
- México: 8:00 a.m.
- Estados Unidos (ET): 10:00 a.m.
¿Qué canales de TV transmiten el partido Panamá vs. India en vivo?
Para el público ubicado en Panamá, el partido de la selección nacional contará con una cobertura completa mediante señal abierta y televisión por cable. Las señales oficiales encargadas de emitir el encuentro en directo son:
|Canal de TV
|Cobertura
|Tipo de Señal
|RPC Deportes
(RPC TV)
|Todo el territorio de Panamá
|Señal Abierta / Cable
|TVMAX
|Todo el territorio de Panamá
|Señal Abierta / Cable
¿Dónde ver Panamá vs. India online gratis por Amistoso?
Si prefieres sintonizar el duelo de la selección panameña desde tu teléfono móvil, tablet o computadora, existen alternativas digitales seguras para seguir la transmisión por streaming:
- TVN Pass: La plataforma digital de TVN Panamá transmitirá de forma directa el juego.
- YouTube de TVMAX: El canal oficial de TVMAX Panamá en YouTube emitirá el partido en vivo y en directo para dispositivos conectados.
- Medios digitales de RPC: A través de sus aplicaciones móviles y el sitio web de RPC TV.