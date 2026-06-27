Por Redacción EC

Panamá vs Inglaterra en vivo: sigue el partido por el Grupo L del Mundial 2026

10:21

Panamá e Inglaterra se han enfrentado una sola vez en copas del mundo, y fue en Rusia 2018 cuando ambos elencos se vieron las caras y el conjunto europeo se impuso por un contundente score de 6-1.

10:17

En tanto, la selección de Panamá (ya eliminada del torneo) jugará por el honor y buscará hacer un partido perfecto para intentar vencer a Inglaterra y despedirse del mundial con la frente en alto. Los 'Canaleros' perdieron ante Ghana y Croacia por un marcador de 1-0.

10:14

La selección de Inglaterra solo tiene una misión para el cotejo de esta tarde: ganar por cualquier marcador y esperar que Ghana no derrote a Croacia, para así pasar a 16avos como líder del grupo. Los ingleses llegan al encuentro precedidos de una victoria por 4-2 ante Croacia y un empate sin goles ante Ghana. Por ahora son líderes de su serie con 4 unidades, igual que los africanos.

10:11
  • ¿En qué horarios ver el partido por países?
  • 6 pm: Argentina, Paraguay, Brasil, Uruguay
  • 5 pm: Bolivia, Chile, Venezuela
  • 4 pm: Colombia, Ecuador, Perú
  • 3 pm: México
  • 5 pm: Estados Unidos (ET)
  • 11 pm: España
10:08
  • El choque será televisado por DirecTV, DGO y Paramount+ para Argentina, Colombia, Uruguay y Venezuela . Por otro lado, en México podrás ver el partido a través de ViX. 
10:07
  • ¿Qué canales transmitirán el partido?

Para Perú, el partido de Panamá vs. Inglaterra será transmitido a través de DirecTV, DGO y Paramount+ por cable y streaming.

10:05

El compromiso comenzará a las 4 p.m. (hora peruana) y tendrá como escenario el estadio de Nueva Jersey.

10:04

Las selecciones de Panamá e Inglaterra se enfrentan este sábado 27 de junio en el cierre de la fase regular del Grupo L del Mundial 2026.

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