Panamá vs Inglaterra en vivo: sigue el partido por el Grupo L del Mundial 2026
Panamá e Inglaterra se han enfrentado una sola vez en copas del mundo, y fue en Rusia 2018 cuando ambos elencos se vieron las caras y el conjunto europeo se impuso por un contundente score de 6-1.
En tanto, la selección de Panamá (ya eliminada del torneo) jugará por el honor y buscará hacer un partido perfecto para intentar vencer a Inglaterra y despedirse del mundial con la frente en alto. Los 'Canaleros' perdieron ante Ghana y Croacia por un marcador de 1-0.
La selección de Inglaterra solo tiene una misión para el cotejo de esta tarde: ganar por cualquier marcador y esperar que Ghana no derrote a Croacia, para así pasar a 16avos como líder del grupo. Los ingleses llegan al encuentro precedidos de una victoria por 4-2 ante Croacia y un empate sin goles ante Ghana. Por ahora son líderes de su serie con 4 unidades, igual que los africanos.
- ¿En qué horarios ver el partido por países?
- 6 pm: Argentina, Paraguay, Brasil, Uruguay
- 5 pm: Bolivia, Chile, Venezuela
- 4 pm: Colombia, Ecuador, Perú
- 3 pm: México
- 5 pm: Estados Unidos (ET)
- 11 pm: España
- El choque será televisado por DirecTV, DGO y Paramount+ para Argentina, Colombia, Uruguay y Venezuela . Por otro lado, en México podrás ver el partido a través de ViX.
- ¿Qué canales transmitirán el partido?
Para Perú, el partido de Panamá vs. Inglaterra será transmitido a través de DirecTV, DGO y Paramount+ por cable y streaming.
El compromiso comenzará a las 4 p.m. (hora peruana) y tendrá como escenario el estadio de Nueva Jersey.
Las selecciones de Panamá e Inglaterra se enfrentan este sábado 27 de junio en el cierre de la fase regular del Grupo L del Mundial 2026.
Las selecciones de Panamá e Inglaterra se enfrentan este sábado 27 de junio en el cierre de la fase regular del Grupo L del Mundial 2026.