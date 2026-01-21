Ver Panamá vs. México EN VIVO HOY: mira la transmisión del partido en el Estadio Rommel Fernández por partido amistoso. ¿A qué hora juegan? El juego se disputa hoy, jueves 22 de enero de 2026, a las 9:00 p.m. (hora peruana), que son las 11:00 PM de Argentina, Paraguay y Chile, las 8:00 PM de México y Panamá. ¿Dónde ver? RPC, TUDN, Azteca Deportes, TVN Radio 96.5, TVMax, Medcom GO y ViX transmiten el partido en Panamá, mientras que en México lo pasarán por Canal 5, TUDN, Azteca 7, Azteca Deportes y ViX. No recomendamos ver partidos por internet en páginas como Fútbol Libre TV y otras.

