Este sábado 8 de julio, Panamá vs. Qatar en vivo online se verán las caras por los cuartos de final de la Copa Oro . El encuentro se disputará en el AT&T Stadium, desde las 18:00 horas. Los ‘canaleros’ terminaron en la cima del Grupo C, mientras que los asiáticos, que disputan el certamen por invitación, culminó en la segunda casilla del Grupo B. Las señales que transmitirán el cotejo serán Star Plus para toda Latinoamérica, y TUDN y FOX Sports en Estados Unidos.

VIDEO RECOMENDADO Panamá vs Qatar en vivo online por cuartos de final de la Copa Oro.