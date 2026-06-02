Ver Panamá vs. República Dominicana EN VIVO HOY : mira la transmisión del partido en el Estadio Rommel Fernandez por amistoso FIFA. ¿A qué hora juegan? El juego se disputa hoy, miércoles 3 de junio del 2026, a la 7:45 de la noche (hora peruana), que son las 9:45 PM de Argentina, Paraguay, Brasil y las 6:45 PM de El Salvador y México. ¿Dónde ver? RPC, TVN y TVMax transmiten el partido amistoso para todo Paranamá en señal abierta, cable y streaming. Además, podrás seguir el minuto a minuto del cotejo a través de El Comercio.

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