Ver Panamá vs Sudáfrica EN VIVO HOY : mira la transmisión del partido amistoso FIFA 2026 en el DHL Stadium de Ciudad del Cabo, Sudáfrica. ¿A qué hora juegan? El juego se disputa hoy, martes 31 de marzo de 2026, a las 12:30 PM (hora de Perú y Panamá), que son la 1:30 PM de Estados Unidos, las 11:30 AM de México, y las 2:30 PM de Argentina. ¿Dónde ver? RPC, TVMax y Medcom GO transmiten el partido en Panamá por streaming, cable y señal abierta. Sigue la transmisión ONLINE del amistoso en El Comercio.

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