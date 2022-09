Todo tiene su final. El exitoso delantero de 39 anunció esta tarde la decisión de decirle adiós a las canchas en una entrevista a la prensa italiana. Conoce aquí las razones de su despedida.

“Después de veinte años... Mi hijo mayor tiene casi 13 años y solo lo veía en los descansos entre un campeonato y otro. Ahora quiero dedicarme a la familia. Entonces seguro que veremos algo relacionado con el fútbol, porque no sé hacer otra cosa”, indicó Pandev sobre el motivo de su retiro.

“Todo el verano no pensé en fútbol y cuando eso pasa te sueltas, comes y entrenas poco. Ya no tengo cabeza para ir a entrenar. Después de jugar en la Serie B el año pasado, sin play-offs, estuve unos meses sin hacer nada. Y a los 39 se pone aún más difícil”, agregó.

Gora Pandev ya había cerrado su etapa en la selección de su país, Macedonia del Norte, hace un año, durante la última Eurocopa; sin embargo en febrero del 2022 se unió a las filas del Parma de la Serie B para brindar sus últimas exhibiciones en el gramado.

El multicampeón con el Inter, Lazio, Nápoli y Galatasaray, también se refirió sobre su futuro más próximo. “Me veo más como un director o agente deportivo. Disfruto trabajar con jóvenes y ayudarlos, conversar, ver los partidos, comentó.

Por último no dudó en agradecer a la hinchada de los diferentes equipos donde militó, a los entrenadores y dirigente. Gracias a todos los entrenadores, presidentes, aficionados. Cada uno me dio algo y no me olvido de nada”, culminó.