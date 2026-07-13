Panini lanza en el Perú el Set de Actualización del Álbum Oficial de la Copa Mundial FIFA 2026.
Panini lanza en el Perú el Set de Actualización del Álbum Oficial de la Copa Mundial FIFA 2026.
Por Redacción EC

En el fútbol, la historia nunca termina de escribirse hasta el último momento. Las convocatorias definitivas para una Copa Mundial suelen traer sorpresas: jugadores que regresan, jóvenes que logran un lugar inesperado, lesiones de último minuto y decisiones técnicas que cambian la conformación final de cada selección.

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