Aún sueña con él. Mientras que a inicios de esta semana, muchos daban por finalizadas las conversaciones entre Paolo Guerrero y Boca Juniors, el entrenador del cuadro ‘xeneize’ Miguel Ángel Russo no descartó la incorporación del peruano en el presente mercado de fichajes de Argentina.

Russo, extécnico de Alianza Lima, afirmó que al estar abierto el mercado de pases, no puede asegurar que en la Bombonera no hagan más contrataciones. Eso sí, el entrenador campeón de la Copa Libertadores 2007 con los auriazules reconoció que la llegada del ‘Depredador’ no será fácil en ningún caso.

“Yo no doy descartado nada porque todavía tenemos el libro de pases abierto y siempre las cosas pueden suceder”, dijo Russo sobre Paolo Guerrero este viernes en conferencia de prensa en ‘Casa Amarilla’.

“Entiendo lo que cuesta hoy en este país a niveles económicos traer un jugador de afuera y todo lo que significa. Hay muchos pasos que dar, antes era mucho más simple”, agregó el entrenador argentino de 63 años.

La partida de Daniele De Rossi de Boca Juniors y su consiguiente retiro del fútbol profesional, no ha trastocado los planes del entrenador argentino que entendió la necesidad del hoy exfutbolista italiano quien pintaba como pieza clave para el engranaje del ‘xeneize’.

“Con Daniele (De Rossi) fuimos muy claros: nosotros queríamos que se quedara. Tanto el cuerpo técnico como la dirigencia. Entendimos su posición porque el ser humano está antes que todo. Lo despedimos deseándole lo mejor. Es una etapa más”, dijo.

Russo no dio por descartada la llegada de Paolo Guerrero a Boca aunque todo indique que el peruano se quedaría en el Inter. pic.twitter.com/SfpQIntdYk — SportsCenter (@SC_ESPN) 10 de enero de 2020

