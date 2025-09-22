Alianza Lima quiere hacer historia en Coquimbo este jueves, cuando enfrente a la Universidad de Chile por el pase a las semifinales de la Copa Sudamericana.
LEE TAMBIÉN: Pedro Aquino: “Estoy muy feliz de haber anotado un gol después de 9 años, nuevamente en Perú, con esta hinchada linda” | VIDEO
Al respecto, el delantero y referente blanquiazul Paolo Guerrero compartió sus sensaciones en la previa al mencionado choque y sus ganas de tener minutos, tras sufrir una lesión.
Newsletter exclusivo para suscriptores
“El grupo quiere hacer historia, representamos al más grande del Perú. Estoy trabajando, espero estar el jueves”, indicó al culminar las prácticas del último lunes.
MIRA: Adriana Lúcar explotó por escandaloso fuera de juego marcado en derrota de Alianza Lima | VIDEO
“Con Alianza Lima no tiene que haber revanchas (vs. Universidad de Chile), sabemos a quienes representamos, la responsabilidad que hay”, añadió.
En el encuentro de ida, jugado en Matute, empataron sin goles y los blanquiazules no contarán con Carlos Zambrano, quien fue expulsado en el partido de ida.
El ganador de esta serie se enfrentará al ganador del enfrentamiento entre Fluminese vs Lanús, que marcha con ventaja parcial de 1-0 a favor de los argentinos.
¡Tu pasión merece ser premiada! Accede a contenido exclusivo, sorteos, premios y más con la Suscripción del Hincha. Da click aquí para ingresar.
TE PUEDE INTERESAR
- Con Buse cerca al Top 100, estas son las ubicaciones de los tenistas peruanos en el ranking ATP
- Fernando Cabada: “En el último clásico nos estaban filmando en cada paso, un poco más y nos filman en el baño”
- Óscar Ibáñez: “Nos quedamos con la tranquilidad de haber hecho un trabajo súper profesional, y sentado bases importantes de cara al futuro” | VIDEO
- Ignacio Buse: “La Copa Davis es la Copa Davis, y todo ranking queda de lado, porque nosotros como jugadores sacamos nuestra mejor versión”
- “Me llamaron de Rusia y Emiratos Árabes, pero...”: cuál será el futuro de Facundo Callejo, goleador de la Liga 1 con 20 goles en 24 partidos
Contenido sugerido
Contenido GEC