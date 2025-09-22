Alianza Lima quiere hacer historia en Coquimbo este jueves, cuando enfrente a la Universidad de Chile por el pase a las semifinales de la Copa Sudamericana.

Al respecto, el delantero y referente blanquiazul Paolo Guerrero compartió sus sensaciones en la previa al mencionado choque y sus ganas de tener minutos, tras sufrir una lesión.

Newsletter exclusivo para suscriptores Fernanda Huapaya nos da una mirada cercana y auténtica sobre Alianza Lima, cada martes.

“El grupo quiere hacer historia, representamos al más grande del Perú. Estoy trabajando, espero estar el jueves”, indicó al culminar las prácticas del último lunes.

“Con Alianza Lima no tiene que haber revanchas (vs. Universidad de Chile), sabemos a quienes representamos, la responsabilidad que hay”, añadió.

🎙️Paolo Guerrero:"El grupo quiere hacer historia, representamos al más grande del Perú, quiero estar el jueves. Comentamos mucho las INJUSTICIAS que está pasando Alianza, por las expulsiones y denuncias. En la selección hay unión, NO HAY GRUPO PARTIDO".



🎥 @raulchavezpa pic.twitter.com/vf2wsjvGAg — Jax Latin Media (@JaxLatinMedia) September 22, 2025

En el encuentro de ida, jugado en Matute, empataron sin goles y los blanquiazules no contarán con Carlos Zambrano, quien fue expulsado en el partido de ida.

El ganador de esta serie se enfrentará al ganador del enfrentamiento entre Fluminese vs Lanús, que marcha con ventaja parcial de 1-0 a favor de los argentinos.

¡Tu pasión merece ser premiada! Accede a contenido exclusivo, sorteos, premios y más con la Suscripción del Hincha. Da click aquí para ingresar.