El delantero blanquiazul confía en llegar al partido de este jueves ante la Universidad de Chile por Copa Sudamericana.
Redacción EC

quiere hacer historia en Coquimbo este jueves, cuando enfrente a la Universidad de Chile por el pase a las semifinales de la .

Al respecto, el delantero y referente blanquiazul Paolo Guerrero compartió sus sensaciones en la previa al mencionado choque y sus ganas de tener minutos, tras sufrir una lesión.

“El grupo quiere hacer historia, representamos al más grande del Perú. Estoy trabajando, espero estar el jueves”, indicó al culminar las prácticas del último lunes.

“Con Alianza Lima no tiene que haber revanchas (vs. Universidad de Chile), sabemos a quienes representamos, la responsabilidad que hay”, añadió.

En el encuentro de ida, jugado en Matute, empataron sin goles y los blanquiazules no contarán con Carlos Zambrano, quien fue expulsado en el partido de ida.

El ganador de esta serie se enfrentará al ganador del enfrentamiento entre Fluminese vs Lanús, que marcha con ventaja parcial de 1-0 a favor de los argentinos.

