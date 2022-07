18 / 19

Con solo 23 años, Trent Alexander-Arnold es indiscutible en el Liverpool. Grandes actuaciones le han permitido afianzarse en la banda derecha de los ‘Reds’. Pero más allá de lo deportivo, algo que siempre llamó la atención es el dorsal que usa: 66. Ahora, ese número es su marca distintiva en el club, aunque no lo usa por un significado personal. Sucede que a todos los canteranos del Liverpool, a la hora de debutar, se les otorga un número alto para que, a base de esfuerzo, se ganen un número más bajo. “Cuando recibimos a muchachos jóvenes que vienen de la Academia, siempre tratamos deliberadamente de darles un número alto. No nos gusta darles un número bajo en caso de que piensen que lo lograron de inmediato, si saben a lo que me refiero”, explicó Lee Radcliffe, utilero del equipo inglés, a Liverpoolfc.com. Pese al protagonismo que actualmente tiene Alexander-Arnold con los ‘Reds’, él se ha mantenido con el ‘66’ en la espalda que le fue otorgado cuando era juvenil. Así lo ha decidido él mismo como una forma de no olvidar sus raíces.