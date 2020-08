Paolo Guerrero sufrió una dura lesión a la rodilla hace algunas semanas, imposibilitándolo de terminar la temporada con el Inter de Porto Alegre. El atacante de la Selección Peruana fue operado del ligamento cruzado y no podrá jugar más hasta el 2021.

Eduardo Coudet, entrenador del ’Colorado’, se refirió este sábado a la mala noticia de no poder utilizar al atacante. Este sábado enfrentan al Botafogo por la jornada seis del Brasileirao.

“Perdimos al mejor delantero de Sudamérica. Necesitamos dos delanteros que tengan experiencia, porque es muy difícil darle esta responsabilidad al más joven”, dijo el ’Chacho’ a Globoesporte, refiriéndose a la baja de Guerrero y las dos contrataciones que tendrá el equipo.

El Inter ya contrató a Abel Hernández como recambio del número ’9′ y siguen en la bússqueda de otro delantero centro.

El uruguayo se encuentra en Porto Alegre y ya se sometió a los exámenes médicos de rigor para firmar contrato por un año. Hasta que no esté habilitado, la baja de Guerrero se sentirá.

Hasta el momento, el Inter ha ganado los dos partidos que disputó sin Paolo. Venció 3-0 al Atlético GO y 1-0 al Atlético MG. Resultados que lo ayudan a soñar con el Brasileirao.

Gareca conversó con Guerrero

“He conversado con Paolo , está fuerte y golpeado, pero es un hombre de mucho carácter. Él está acostumbrado a los grandes desafíos, no va a ser un mayor inconveniente más allá de la edad difícil. Este desafío lo va a potenciar, no lo va a debilitar. Más allá de reconocer la importancia de esta lesión. Jugadores como Guerrero y Farfán son de mucho carácter, no creo que los debilite”, sostuvo el ’Tigre’, entrenador de la Selección Peruana.

Paolo Guerrero es irremplazable en estos momentos en la Selección Peruana, pero Ricardo Gareca ya maneja opciones para encontrar una pieza de recambio a futuro, incluyendo a dos atacantes del torneo local que pasan por un buen momento.

