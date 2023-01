Paolo Guerrero vive uno de los momentos más cruciales de su carrera. La odisea de ser agente libre y, a estas alturas, no tener ofertas en el fútbol brasileño, ha desembocado en la búsqueda de otros destinos. Así lo han dejado claro periodistas de ESPN.

En el programa ESPN12 se debatió la posible llegada del ‘Depredador’ a Racing Club, dirigido por Fernando Gago. Si bien en un principio la idea parecía lejana, en estos días la viabilidad de la operación podría concretarse

“Si me hacías esta pregunta hace una semana, yo te decía no es. Ahora, si me preguntas hoy te digo que es el nombre por el cual Racing está acelerando las negociaciones y es el principal apuntado para reforzar a la delantera”, mencionó el periodista Tomás Dávila

No obstante, uno de los temas que más preocuparía al club argentino sería el estado físico del delantero peruano, quien viene de perderse muchos partidos en el torneo ‘carioca’ por las continuas lesiones.

“Viene del Avaí de Brasil. Racing, lógicamente, ya averiguó; hizo una investigación previa del estado físico de Paolo Guerrero, que es fundamental a la hora de contratar un jugador y más para la cantidad de competencias que va a tener Racing, y la verdad que la respuesta fue positiva”, indicó.

Finalmente, se comentó que todas las cartas y el destino de su futuro lo decidirá el mismo futbolista, pues la oferta está. Esta sería la primera experiencia del peruano en el fútbol argentino.

“Ahora depende de Paolo Guerrero. Es verdad, él tiene ofertas de otros clubes (argentinos) y del exterior también, pero me dicen que no es imposible. De hecho, ya hay una oferta sobre la mesa y que la está analizando el jugador. Hoy es el único apuntado para reforzar el ataque, lo de Bou y Roger Martínez es imposible. Y el de Jonathan Calleri también”, finalizó.